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Son dakika! Saraçhane soruşturmasındaki 102 kişiye tahliye kararı!

Son dakika! Saraçhane soruşturmasındaki 102 kişiye tahliye kararı! İşte detaylar...

Son dakika! Saraçhane soruşturmasındaki 102 kişiye tahliye kararı!
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Son dakika! Saraçhane soruşturmasında 102 kişiye tahliye

Aralarında Berkay Gezgin'in de bulunduğu 102 genç için tahliye kararı verildi...

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun ardından Saraçhane'de eylemlere katılan102 kişiye yönelik karar verildi. Berkay Gezgin'in de aralarında olduğu 102 genç tahliye edildi.

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