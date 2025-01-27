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Çanakkale Boğazı'nda sis engeli: Gemi geçişleri çift taraflı olarak kapatıldı!

Çanakkale Boğazı'nda sis engeli: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişleri sis nedeniyle çift taraflı olarak kapatıldığı duyuruldu.

Çanakkale Boğazı'nda sis engeli: Gemi geçişleri çift taraflı olarak kapatıldı!
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Çanakkale Boğazı'nda sis engeli: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişleri sis nedeniyle çift taraflı olarak kapatıldığı duyuruldu.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda sis engeli: Gemi geçişleri çift taraflı olarak kapatıldı!

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kısıtlı görüş dolayısıyla saat 03.40 itibarıyla boğazdaki transit gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından transit gemi trafiğinin normale döneceği bildirildi.

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Kaynak:AA

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