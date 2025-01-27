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Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Haftanın ilk günü hava nasıl olacak? Pazartesi hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?

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Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Haftanın ilk günü hava nasıl olacak? Pazartesi hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Buna göre bölgelerimizde ve illerimizde havanın nasıl olacak, işte detaylar...
Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Haftanın ilk günü hava nasıl olacak? Pazartesi hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 1 113

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Buna göre bölgelerimizde ve illerimizde havanın nasıl olacak, işte detaylar...

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Haftanın ilk günü hava nasıl olacak? Pazartesi hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 2 213

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Haftanın ilk günü hava nasıl olacak? Pazartesi hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 3 313

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Haftanın ilk günü hava nasıl olacak? Pazartesi hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 4 413

UYARILAR
BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Haftanın ilk günü hava nasıl olacak? Pazartesi hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 5 513

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Haftanın ilk günü hava nasıl olacak? Pazartesi hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 6 613

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Haftanın ilk günü hava nasıl olacak? Pazartesi hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 7 713

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Haftanın ilk günü hava nasıl olacak? Pazartesi hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 8 813

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Haftanın ilk günü hava nasıl olacak? Pazartesi hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 9 913

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Haftanın ilk günü hava nasıl olacak? Pazartesi hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 10 1013

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Haftanın ilk günü hava nasıl olacak? Pazartesi hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 11 1113

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Haftanın ilk günü hava nasıl olacak? Pazartesi hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 12 1213

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Haftanın ilk günü hava nasıl olacak? Pazartesi hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 13 1313

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, akşam güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege’nin kuzeyi sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, akşam güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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