Çabuk benzin istasyonuna gidin! Pazartesi motorine dev zam geliyor

Benzin ve diğer yakıtların fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişikliklerle birlikte vergilere yapılan zamlar nedeniyle devam eden bir şekilde etkilenmeye devam ediyor.

Sektördeki en son kaynaklara göre, motorun litresi 12 Şubat Pazartesi gecesinden itibaren 1 lira 40 kuruş daha zamlanacak.

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20 ve 30 Ocak tarihlerinde benzin ve motorine zamlar uygulandı.

Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin 39,26 liradan satılıyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin 41,63 TL

İstanbul'un Avrupa Yakası bölgesi;

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 39,35 liradan satılıyor.

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir motorin 41,70 liradan satın alınabilir.

Ankara'da benzin 40,00 liradır. Ankara'da motorin 42,43 TL

İzmir

İzmir'de benzin 40,24 TL.

Motorin İzmir'de 42,64 TL

Akaryakıt Maliyeti Nasıl Belirlenir?

Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarının hesaplanmasında, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle rafineri satış fiyatı KDV hariç olarak hesaplanır.

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Gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve Dolar kuruna göre hesaplanır. Bu, belirli bir fiyat değişim farkında elde edilir.