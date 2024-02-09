Çabuk benzin istasyonuna gidin! Pazartesi motorine dev zam geliyor

Brent petroldeki artışla birlikte, akaryakıt fiyatları yeni bir zamla karşı karşıya. Pazartesi günü motorine 1 lira 40 kuruş zam yapılacağı tahmin ediliyor.

YAYINLAMA
Google News
Çabuk benzin istasyonuna gidin! Pazartesi motorine dev zam geliyor

Benzin ve diğer yakıtların fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişikliklerle birlikte vergilere yapılan zamlar nedeniyle devam eden bir şekilde etkilenmeye devam ediyor.

Sektördeki en son kaynaklara göre, motorun litresi 12 Şubat Pazartesi gecesinden itibaren 1 lira 40 kuruş daha zamlanacak.

Araç sahipleri ne yapacağını şaşırdı! Akaryakıta zamların ardı arkası kesilmiyor, Motorine büyük bir zam daha geliyorAraç sahipleri ne yapacağını şaşırdı! Akaryakıta zamların ardı arkası kesilmiyor, Motorine büyük bir zam daha geliyor

Yatırımcılar aman dikkat! Borsada tüm zamanların rekoru kırıldıYatırımcılar aman dikkat! Borsada tüm zamanların rekoru kırıldı

Yardım destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi belli oldu mu?Yardım destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi belli oldu mu?

20 ve 30 Ocak tarihlerinde benzin ve motorine zamlar uygulandı.

Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin 39,26 liradan satılıyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin 41,63 TL

İstanbul'un Avrupa Yakası bölgesi;

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 39,35 liradan satılıyor.

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir motorin 41,70 liradan satın alınabilir.

Ankara'da benzin 40,00 liradır. Ankara'da motorin 42,43 TL

İzmir

İzmir'de benzin 40,24 TL.

Motorin İzmir'de 42,64 TL

Akaryakıt Maliyeti Nasıl Belirlenir?

Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarının hesaplanmasında, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle rafineri satış fiyatı KDV hariç olarak hesaplanır.

Gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı, Akdeniz-İtalyan piyasasında günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve Dolar kuruna göre hesaplanır. Bu, belirli bir fiyat değişim farkında elde edilir.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2024 yılında asgari ücret artar mı?
Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2024 yılında asgari ücret artar mı?
Bakan resmen duyurdu: Evlilik kredisinde başvuru tarihi belli oldu
Bakan resmen duyurdu: Evlilik kredisinde başvuru tarihi belli oldu
Başkan Erdoğan'dan emeklileri sevindirecek yeni talimat! Emekliler için ikramiye artışı düşünülürken çok sürpriz müjdeler yolda
Başkan Erdoğan'dan emeklileri sevindirecek yeni talimat! Emekliler için ikramiye artışı düşünülürken çok sürpriz müjdeler yolda
Araç sahipleri ne yapacağını şaşırdı! Akaryakıta zamların ardı arkası kesilmiyor, Motorine büyük bir zam daha geliyor
Araç sahipleri ne yapacağını şaşırdı! Akaryakıta zamların ardı arkası kesilmiyor, Motorine büyük bir zam daha geliyor
Son Haberler
Alper Gezeravcı ve Ax-3 ekibi Dünya'ya başarıyla iniş yaptı
Alper Gezeravcı ve Ax-3 ekibi Dünya'ya başarıyla iniş yaptı
Çabuk benzin istasyonuna gidin! Pazartesi motorine dev zam geliyor
Çabuk benzin istasyonuna gidin! Pazartesi motorine dev zam geliyor
Seçil Erzan davasında karar yine çıkmadı! Turan, Belözoğlu, İnan ve Muslera için son kez süre verildi
Seçil Erzan davasında karar yine çıkmadı! Turan, Belözoğlu, İnan ve Muslera için son kez süre verildi
Adliye saldırısında yeni detaylar: DHKP-C'li teröristlerin çantasından çıkanlar paylaşıldı, içerisinde yok yok!
Adliye saldırısında yeni detaylar: DHKP-C'li teröristlerin çantasından çıkanlar paylaşıldı, içerisinde yok yok!
Serbest piyasada bugün durum ne? İşte döviz fiyatları
Serbest piyasada bugün durum ne? İşte döviz fiyatları
Pasifik Donanım kaç lot dağıttı? Halka arz sonrası belli oldu mu?
Pasifik Donanım kaç lot dağıttı? Halka arz sonrası belli oldu mu?
Çok Okunanlar
Başkan Erdoğan'dan emeklileri sevindirecek yeni talimat! Emekliler için ikramiye artışı düşünülürken çok sürpriz müjdeler yolda
Başkan Erdoğan'dan emeklileri sevindirecek yeni talimat! Emekliler için ikramiye artışı düşünülürken çok sürpriz müjdeler yolda
Araç sahipleri ne yapacağını şaşırdı! Akaryakıta zamların ardı arkası kesilmiyor, Motorine büyük bir zam daha geliyor
Araç sahipleri ne yapacağını şaşırdı! Akaryakıta zamların ardı arkası kesilmiyor, Motorine büyük bir zam daha geliyor
Bakan resmen duyurdu: Evlilik kredisinde başvuru tarihi belli oldu
Bakan resmen duyurdu: Evlilik kredisinde başvuru tarihi belli oldu
Son dakika! Alper Gezeravcı dünyaya döndü!
Son dakika! Alper Gezeravcı dünyaya döndü!
TÜİK, enflasyonu çift hane açıklamıştı: Bağımsız kuruluş ENAG’a göre enflasyon çoktan üç hanede…
TÜİK, enflasyonu çift hane açıklamıştı: Bağımsız kuruluş ENAG’a göre enflasyon çoktan üç hanede…
ABD Hazine Bakanı, kripto varlıklar hakkında vekillere görüş bildirdi
ABD Hazine Bakanı, kripto varlıklar hakkında vekillere görüş bildirdi
Yorumlananlar
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme
Diyanet fitre miktarını açıkladı! İşte 2024 yılı fitre miktarı?
Diyanet fitre miktarını açıkladı! İşte 2024 yılı fitre miktarı?