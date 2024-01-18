Büyükçekmece Belediyesi rüşvet operasyonunu protesto eden grup, gazetecilere saldırdı!

Büyükçekmece Belediyesi'deki rüşvet operasyonunu protesto etmek için belediye önüne toplanan grup olayı görüntüleyen A haber muhabirine saldırdı.

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Büyükçekmece Belediyesi rüşvet operasyonunu protesto eden grup, gazetecilere saldırdı!

Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde toplanan kabalık gazetecilere saldırdı.

BELEDİYENİN ÖNÜNE TOPLANAN PROTESTOCU GRUP GAZETECİLERE SALDIRDI

Büyükçekmece Belediyesi’nde rüşvet iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında bir başkan yardımcısı ve İmar Müdürünün de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'nü odalarında arama yapılmak için polis eşliğinde Belediye Başkanlığı'na getirildi. Bu sırada belediye önünde toplanan kabalık, gözaltına alınanlara destek verdi. Arama işlemlerinin ardından zanlılar tekrar emniyete götürülmek için belediye binasından çıkartıldı. Belediye önündeki kalabalık da bu sırada slogan atarak operasyonu protesto etti.

Büyükçekmece Belediyesi rüşvet operasyonunu protesto eden grup, gazetecilere saldırdı!
Zanlıların arabaya bindirildiği sırada bir grup, yaşananları kaydeden gazetecilere saldırdı. A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı yere düşüren zanlılar, gazeteciyi yerde darp etti.

Büyükçekmece Belediyesi rüşvet operasyonunu protesto eden grup, gazetecilere saldırdı!

Bir şahsın yerdeki A Haber muhabirinin yüzüne tekme attığı görüldü. Darp edilen muhabir, Büyükçekmece Adliyesi'ne giderek şikayette bulundu.

Büyükçekmece Belediyesi rüşvet operasyonunu protesto eden grup, gazetecilere saldırdı!
Öfkeli kalabalık araya giren diğer basın mensupları ve vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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