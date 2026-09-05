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Ankara'dan son dakika... 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 21 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara'dan son dakika... 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu!
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Ankara'dan son dakika... 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 21 şüpheliye yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüpheliler hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları uygulanıyor.

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