Bakan Şimşek'in acı günü: Spor salonunda çıkan yangında: 2 ölü, 10 yaralı!

Batman’da bir spor salonunda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, 2 kişinin hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Yaşamını yitirenlerden birinin Bakan Şimşek'in yeğeni olduğu ortaya çıktı.

Batman'da bir spor salonunda akşam saatlerinde sauna bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi ve yoğun dumanın tesisi kaplaması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

2 KİŞİ CAN VERDİ

Batman Valisi Ekrem Canalp, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Batman'da özel bir spor salonunda yangın çıktı. Yangından 12 vatandaşımız etkilendi. 1'inin durumu ağır, 9'unun sağlık durumu şu anda stabil. Maalesef 2 vatandaşımızı kaybettik.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili itfaiye kendi araştırmasını yapıyor. İtfaiye tekrar tekrar aramalarını yaptı." dedi.

İtfaiye ekiplerince yapılan 4 detaylı tarama sonucunda bina içerisinde başka bir vatandaşın bulunmadığı tespit edildi.

BAKAN ŞİMŞEK YEĞENİNİ KAYBETTİ

Olayda ölenlerin kimlikleri de belli oldu. 42 yaşındaki Emine Yağni ile Şanzime Sarıgül olayda hayatını kaybetti.

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Evli ve 5 çocuk annesi Emine Yağni'nin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de yeğeni olduğu öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemeler ile olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam ediyor.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Batman'da bir spor salonunda meydana gelen yangına ilişkin müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Batman'da bir spor salonunda meydana gelen yangın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yaşanan elim hadiseyi araştırmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" denildi.

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