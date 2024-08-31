Bu kez zam değil indirim var! Kırmızı et fiyatları düştü

Ulusal Kırmızı Et Konseyi, ülke çapındaki kırmızı et fiyatları hakkında bir açıklama yaptı. Bazı bölgelerde kuzu ve dana eti fiyatları önceki haftaya göre düştü.

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Bu kez zam değil indirim var! Kırmızı et fiyatları düştü

Ulusal Kırmızı Et Konseyi'ne göre, kırmızı et fiyatları bir önceki haftaya göre düşmüştü. Son açıklanan verilere göre, Akdeniz Bölgesinde geçtiğimiz hafta 334.00 TL'den satılan dana eti fiyatı 330.00 TL'ye geriledi. Geçen hafta İç Anadolu Bölgesinde satılan dana etinin kilogram fiyatı 337.90 TL olarak güncellendi.

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Güney Doğu Anadolu Bölgesinde ise kuzu etinin kilogram fiyatı geçtiğimiz hafta 373.40 TL'den 368.30 TL'ye yükseldi.

Ege Bölgesi

Dana eti: 342,50 TL

Kuzu eti: 400,00 TL

Akdeniz Bölgesi

Dana eti: 330,00 TL

Kuzu eti: 360,00TL

Marmara Bölgesi

Dana eti: 347,00 TL

Kuzu eti: 401,00 TL

İç Anadolu Bölgesi

Dana eti: 337,90 TL

Kuzu eti: 363,90 TL

Doğu Anadolu Bölgesi

Dana eti: 337,50 TL

Kuzu eti: 352,50 TL

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Dana eti: 334,20 TL

Kuzu eti: 368,30 TL

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