Bu kez zam değil indirim var! Kırmızı et fiyatları düştü

Ulusal Kırmızı Et Konseyi'ne göre, kırmızı et fiyatları bir önceki haftaya göre düşmüştü. Son açıklanan verilere göre, Akdeniz Bölgesinde geçtiğimiz hafta 334.00 TL'den satılan dana eti fiyatı 330.00 TL'ye geriledi. Geçen hafta İç Anadolu Bölgesinde satılan dana etinin kilogram fiyatı 337.90 TL olarak güncellendi.
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Güney Doğu Anadolu Bölgesinde ise kuzu etinin kilogram fiyatı geçtiğimiz hafta 373.40 TL'den 368.30 TL'ye yükseldi.
Ege Bölgesi
Dana eti: 342,50 TL
Kuzu eti: 400,00 TL
Akdeniz Bölgesi
Dana eti: 330,00 TL
Kuzu eti: 360,00TL
Marmara Bölgesi
Dana eti: 347,00 TL
Kuzu eti: 401,00 TL
İç Anadolu Bölgesi
Dana eti: 337,90 TL
Kuzu eti: 363,90 TL
Doğu Anadolu Bölgesi
Dana eti: 337,50 TL
Kuzu eti: 352,50 TL
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Dana eti: 334,20 TL
Kuzu eti: 368,30 TL