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Boykot kazandı! Starbucks, 1000'den fazla çalışanını işten çıkarıyor

Boykot kazandı: ABD'li kahve zinciri Starbucks, bin 100 kurumsal pozisyonu kaldırma kararı aldığını duyurdu.

Boykot kazandı! Starbucks, 1000'den fazla çalışanını işten çıkarıyor
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Boykot kazandı: ABD'li kahve zinciri Starbucks, bin 100 kurumsal pozisyonu kaldırma kararı aldığını duyurdu.

Starbucks Üst Yöneticisi (CEO) Brian Niccol, konuya ilişkin çalışanlara gönderdiği mesajında, küresel destek ekiplerinin rolü, yapısı ve büyüklüğüne ilişkin değerlendirmelerini tamamladıklarını kaydetti.

Niccol, "Bu, bin 100 mevcut destek ortağı pozisyonu ile birkaç yüz ek açık ve doldurulmamış pozisyonun kaldırılmasına yönelik zor bir kararı içeriyor." ifadelerini kullandı.

Boykot kazandı! Starbucks, 1000'den fazla çalışanını işten çıkarıyor

Şirketin yapısını basitleştirdiklerini, daha küçük ve çevik ekipler oluşturacaklarını belirten Niccol, "Amacımız daha verimli çalışmak, hesap verebilirliği artırmak, karmaşıklığı azaltmak ve daha iyi entegrasyon sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket, İsrail'e destek veren uluslararası firmalara yönelik boykottan olumsuz etkilenmişti
Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks'ın finansal sonuçları, son dört çeyrekte negatif etkilenmişti.

Boykot kazandı! Starbucks, 1000'den fazla çalışanını işten çıkarıyor

Kahve zinciri, 2023'ün ekim-aralık döneminde, kısmen Orta Doğu'daki mağazalardaki satışların olumsuz etkisiyle yıllık satış tahminini aşağıya çekmişti.

Boykot kazandı! Starbucks, 1000'den fazla çalışanını işten çıkarıyor

Şirketin geliri, geçen yıl ocak-mart döneminde yüzde 2 azılırken, küresel satışları yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetmişti.

Boykot kazandı! Starbucks, 1000'den fazla çalışanını işten çıkarıyor

Starbucks, küresel satışlarının geçen yıl nisan-haziran döneminde yüzde 3, temmuz-eylül döneminde yüzde 7 gerilediğini bildirmişti.

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