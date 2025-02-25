  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem başladı!

Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem başladı!

Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem başladı: Araç muayene hizmetinin yeni döneminde talep ve şikayetler için ücretsiz çağrı merkezi kurulacak.

Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem başladı!
Yayınlanma:

Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem başladı!

Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem başladı: Araç muayene hizmetinin yeni döneminde talep ve şikayetler için ücretsiz çağrı merkezi kurulacak.

Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem başladı!

Araç muayene hizmetlerinin özelleştirilmesine ilişkin ihalede iki bölge için 1,72 milyar dolar teklif alınırken, 20 yıllık imtiyaz döneminde muayene ücretlerinin ilk üç yıl için yüzde 30'u, sonraki 7 yıl için yüzde 40'ı, son 10 yıl için yüzde 50'si kamu payı olarak Hazineye aktarılacak.

Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem başladı!

2027'de başlayacak yeni dönemde randevu alınması ile muayenelere ilişkin talep ve şikayetleri karşılamak için ücretsiz çağrı merkezi kurulması gerekecek.

Ticaret Bakanlığı'ı yasakladı, tek tek toplatıyor: Piyasadaki 3 ürün çocuklar için zararlı çıktı!Ticaret Bakanlığı'ı yasakladı, tek tek toplatıyor: Piyasadaki 3 ürün çocuklar için zararlı çıktı!

Altın duraklamaya mı geçti: Altın fiyatlarında son durum ne? Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?Altın duraklamaya mı geçti: Altın fiyatlarında son durum ne? Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Açgözlü fırsatçılara nefes aldırmayacağız - 25 Şubat 2025 gazete manşetleriAçgözlü fırsatçılara nefes aldırmayacağız - 25 Şubat 2025 gazete manşetleri

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Güncel
Son dakika! Valilikten önemli açıklama: İstanbul'da okullar yarın tatil!
Son dakika! Valilikten önemli açıklama: İstanbul'da okullar yarın tatil!
Güvenli yollar arttı sıra güvenli sürücüye geldi! Yaşa bağlı ehliyet sınırlaması geliyor?
Güvenli yollar arttı sıra güvenli sürücüye geldi! Yaşa bağlı ehliyet sınırlaması geliyor?
Artık, Trafikte "makas atanların" vay haline! Bakan Yerlikaya: Yeni yaptırım çalışmaları tamamlanmak üzere
Artık, Trafikte "makas atanların" vay haline! Bakan Yerlikaya: Yeni yaptırım çalışmaları tamamlanmak üzere
TÜİK, Türkiye'nin işsizlik oranını açıkladı!
TÜİK, Türkiye'nin işsizlik oranını açıkladı!
Bankalardan zam kararı: Hizmet bedeli alınan ücretler değişti!
Bankalardan zam kararı: Hizmet bedeli alınan ücretler değişti!
Evde bakım maaşı hesaplara ne zaman yatacak? 6 Şubat Perşembe evde bakım yardımı paraları yattı mı?
Evde bakım maaşı hesaplara ne zaman yatacak? 6 Şubat Perşembe evde bakım yardımı paraları yattı mı?
İstanbul'un suç oranı ortaya çıktı: İşte, suç işlenme oranı en yüksek ve düşük o ilçeler...
İstanbul'un suç oranı ortaya çıktı: İşte, suç işlenme oranı en yüksek ve düşük o ilçeler...