Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem başladı!

Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem başladı: Araç muayene hizmetinin yeni döneminde talep ve şikayetler için ücretsiz çağrı merkezi kurulacak.

Araç muayene hizmetlerinin özelleştirilmesine ilişkin ihalede iki bölge için 1,72 milyar dolar teklif alınırken, 20 yıllık imtiyaz döneminde muayene ücretlerinin ilk üç yıl için yüzde 30'u, sonraki 7 yıl için yüzde 40'ı, son 10 yıl için yüzde 50'si kamu payı olarak Hazineye aktarılacak.

2027'de başlayacak yeni dönemde randevu alınması ile muayenelere ilişkin talep ve şikayetleri karşılamak için ücretsiz çağrı merkezi kurulması gerekecek.

Ticaret Bakanlığı'ı yasakladı, tek tek toplatıyor: Piyasadaki 3 ürün çocuklar için zararlı çıktı!

Altın duraklamaya mı geçti: Altın fiyatlarında son durum ne? Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Açgözlü fırsatçılara nefes aldırmayacağız - 25 Şubat 2025 gazete manşetleri