Boykot çağrılarıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor: 10 kişi gözaltına alındı! İşte önemli detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası CHP'nin yaptığı "boykot çağrısı"na ilişkin 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonla 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanması ve sonrasında başlayan protestolara katılan çok sayıda öğrencinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle başlayan boykot çağrıları sürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

CHP'nin çağrısı sonrası geleneksel ve sosyal medyada yapılan boykot çağrılarındaki ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik resen soruşturma başlatılmıştı.

16 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlarından başlatan soruşturma kapsamında, 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u düzenlenen operasyonla yakalandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve üniversite öğrencileri, boykot çağrısında bulunmuştu. Bu çağrılar kapsamında, 2 Nisan'da alışveriş yapmama ve bazı markaları boykot etme eylemleri düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu boykot çağrılarını "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla resen soruşturma başlatmıştı.

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