Borsa İstanbul neden düştü? Borsa, devre mi kesti?

Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününe devre keserek başlangıç yaptı. İlk seans saatinde yüzde 6,72 düşen BIST100 endeksi, 9.769 puanı gördü. Yüzde 5’in üzerinde kayıp görmesi yüzünden Borsa İstanbul’dan ilk müdahale geldi.

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BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

ABD’nin resesyon söylentileri ve Asya’da gelen faiz artışı bir anda piyasaları tepetaklak yaptırdı. Endişeler arttıkça piyasalara olumsuz yansıdı. Ayrıca Orta Doğu’daki gerilim hem küresel hem iç pazarı etkiledi.

Risk iştahının artmasıyla Asya’da başlayan düşüş, Avrupa ve Türkiye’ye de sıçradı. Diğer yandan kripto varlıklarda da keskin geri çekilme yaşandı.

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BORSA İKİ KERE DEVRE KESTİ

Borsa İstanbul, ilk olarak saat 9.55’te devre kesti ikinci devre kesici sistemi saat 10.30 civarından gerçekleşti. 700 puanı geçen düşüşle beraber BIST100 10.000 puanı kaybetti. Diğer yandan saat 10.40’da açıldı. 10.000 puanın üzerine çıkan borsa gün içinde tekrar bölgenin altına geriledi.

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