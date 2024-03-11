Bitcoin durdurulamıyor: Piyasa değeri bakımından gümüşü de yakaladı!!!

CompaniesMarketCap'e göre, ABD ticaretinin sabah saatlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 72.000 doları geçen %4'lük bir ilerleme yaşadı. Bitcoin'in (BTC) değerlemesi 1.421 trilyon dolar ile gümüş üzerinde baskı kurdu. Gümüşün piyasa değeri de aynı şekilde 1.42 trilyon dolara yükseldi.

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Tarihi boğa koşusunun başlarında Bitcoin, 1,2 trilyon dolar olan Meta'nın (eski adıyla Facebook olarak bilinen) piyasa değerinin önüne geçmişti.

BİTCOİN İÇİN SIRADA ALPHABET VAR

Bitcoin'in gözünde bir sonraki, dünyanın yedinci en değerli varlığı olan ve mevcut değerlemesi 1,7 trilyon dolar olan Google'ın ana şirketi Alphabet var. Bitcoin boğaları dünyanın en değerli mülkü olan altın hedefini yeniliyor. Altın, 14,7 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip.

Buna ulaşmak için, Bitcoin'in 10 kattan fazla yükselmesi veya token başına 720.000 doları geçmesi gerekir. Fineqia Capital araştırma analisti Matteo Greco, bir sabah notunda, "Sağlam fiyat hareketi, BTC Spot ETF'lerin olumlu momentumuyla körüklenmeye devam ediyor" dedi. Bu noktaya kadar, Pazartesi günü Londra Menkul Kıymetler Borsası, Bitcoin ve Ethereum borsada işlem yapılan banknotlar (ETN'ler) için başvuruları kabul etmeye karar verdi.

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