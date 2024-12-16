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Altın haftaya nasıl başladı? Gram çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Aralık 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları

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Altın haftaya nasıl başladı? Gram çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Aralık 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Altın alacak ve satacaklar yeni hafta başında altındaki yönün ne tarafa doğru evrileceğini merak ederek altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, altın haftanın ilk günü olan Pazartesi günü nasıl başladı? İşte 16 Aralık 2024 güncel gram çeyrek yarım tam cumhuriyet ve ons altın fiyatları.
Altın haftaya nasıl başladı? Gram çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Aralık 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları 1 18

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.979,81

SATIŞ(TL) 2.980,31

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.975,32 0,17 %

Altın haftaya nasıl başladı? Gram çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Aralık 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları 2 28

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.902,00

SATIŞ(TL) 4.956,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.982,00 -0,52 %

Altın haftaya nasıl başladı? Gram çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Aralık 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları 3 38

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 9.834,00

SATIŞ(TL) 9.913,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.965,00 -0,52 %

Altın haftaya nasıl başladı? Gram çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Aralık 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları 4 48

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.301,00

SATIŞ(TL) 19.679,96

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.899,01 -1,10 %

Altın haftaya nasıl başladı? Gram çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Aralık 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları 5 58

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.605,00

SATIŞ(TL) 19.748,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.853,00 -0,53 %

Altın haftaya nasıl başladı? Gram çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Aralık 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları 6 68

REŞAT ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.636,47

SATIŞ(TL) 19.779,95

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.853,00 -0,37 %

Altın haftaya nasıl başladı? Gram çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Aralık 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları 7 78

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.653,78

SATIŞ(USD) 2.654,18

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.647,94 0,24 %

Altın haftaya nasıl başladı? Gram çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Aralık 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları 8 88

KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 86.320,00

SATIŞ(USD) 86.370,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 87.250,00 -1,01 %

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