Altın haftaya nasıl başladı? Gram çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Aralık 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları

Altın alacak ve satacaklar yeni hafta başında altındaki yönün ne tarafa doğru evrileceğini merak ederek altın fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar, altın haftanın ilk günü olan Pazartesi günü nasıl başladı? İşte 16 Aralık 2024 güncel gram çeyrek yarım tam cumhuriyet ve ons altın fiyatları.

1 8 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.979,81 SATIŞ(TL) 2.980,31 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.975,32 0,17 % 2 8 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 4.902,00 SATIŞ(TL) 4.956,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.982,00 -0,52 % 3 8 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 9.834,00 SATIŞ(TL) 9.913,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.965,00 -0,52 % 4 8 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.301,00 SATIŞ(TL) 19.679,96 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.899,01 -1,10 % 5 8 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.605,00 SATIŞ(TL) 19.748,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.853,00 -0,53 % 6 8 REŞAT ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.636,47 SATIŞ(TL) 19.779,95 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.853,00 -0,37 % 7 8 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.653,78 SATIŞ(USD) 2.654,18 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.647,94 0,24 % 8 8 KÜLÇE ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 86.320,00 SATIŞ(USD) 86.370,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 87.250,00 -1,01 %



