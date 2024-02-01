Beyaz Saray Resmen Açıkladı: Türkiye F-35 Programına Dahil Oluyor

Günlük basın brifinginde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, F-35 ile ilgili bir soruyu yanıtladı.

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Kirby, Türkiye'nin F-16 satın almasının ardından F-35 programına geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt olarak, şu anda bu konuda herhangi bir değişiklik veya güncel gelişme olmadığı söyledi.

"Görüşmeler Devam Ediyor"

Kirby, "Bu konudaki görüşmelerimiz sürüyor, eğer Türkiye bu konudaki endişelerimizi giderebilirse ondan sonra F-35 programına katılımı restore edilebilir" dedi.dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemiyle ilgili sorunların çözülmesi halinde Türkiye'yi F-35 programına yeniden dahil etmekten memnuniyet duyacaklarını belirtti.