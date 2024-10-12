Ziraat Bankası promosyon kampanyası başlattı! Tek seferde 12 bin TL ödenecek

PROMOSYON KAMPANYASININ AYRINTILARI



3 yıllık promosyon ödemesi peşin olarak yapılmaktadır. Müşterilerimizin başvuruları, 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden alınabilir. Ayrıca, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarları sistemsel olarak mahsup edilecektir.



Emekli aylıklarını Bankamız aracılığıyla alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden yararlanabilmesi için 3 yıl boyunca maaş ödemelerini Bankamız aracılığıyla almaları gerekir.



Müşterilerimiz, bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için promosyon ödemelerinin toplamına göre hesaplanır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK

Promosyon ödemesine ilişkin taleplerinizi sunmak;

Şubelerimiz arasında İnternet Şubemiz yer alır ve Ziraat Mobil, ATM ve SMS Müşteri İletişim Merkezimiz aracılığıyla işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Müşterilerimizin 4757'ye "PRO" yazıp boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak gönderdikleri SMS'ler, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onaylanmıştır.

Daha fazla bilgi için 0850 220 00 00 numaralı Müşteri İletişim Merkezimizi arayabilirsiniz.-