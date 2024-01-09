BYD, elektrikli araç üreticisinin korkulu rüyası oldu: Tesla katili, dünyaya meydan okuyor!

Dünya genelinde elektrikli araçların kullanımı için birçok kampanyalar düzenlendi. Devlet destekli kampanyalar sayesinde satışlar sürekli arttı. Ülkemizde de ÖTV diliminin düşük olmasıyla elektrikli araçların fiyatı oldukça ucuz kaldı.

Şehir içi küçük araçlardan tutun, en büyük SUV modellerine kadar birçok araç satıldı. Ancak 2023 yılının en fazla kazananı Çinli şirketler oldu. Girdiği pazarlarda büyük başarı gösterdi ve satışlarını katladı.

TESLA KATİLİ BYD, PİYASA HAKİMİ OLDU

Rekor satışlar Elon Musk'un Tesla'sının dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi unvanını kaybetmesini engelleyemedi. Marka, Wall Street'in, son çeyrekte ilk kez 2023'ün son aylarında Çinli rakibi BYD tarafından gölgede bırakıldığı yönündeki beklentilerini doğruladı.

BYD'deki hızlı büyüme göz önüne alındığında, Musk'ın bu unvanı herhangi bir zamanda geri alması pek mümkün görünmüyor.

BYD, TÜM PAZARLARA AÇILDI

BYD daha az kârlı olsa ve ana pazarı olan Çin dışında küresel bir sahnede yer alıyor. Şu anda Tesla'dan daha fazla satış yapıyor. Üstelik şirket, yeni pazarlara açılarak gücünü gösteriyor. 2024 yılında daha fazla ülkede yer alarak, kendini kanıtlamak istiyor.

Girişimcinin 800 milyar dolarlık megacap otomobil üreticisi, BYD'nin değerinin on katı değerinde. Çift haneli yüksek araç satış büyüme oranını sürdürmek Tesla'nın anlatısının temel dayanağıdır.