Bayram mesai ücretleri belli oldu! Asgari ücretli hangi şartlarda ve ne kadar ek mesai ücreti alacak?

BAYRAM MESAİSİ HAFTA SONUNA DENK GELİRSE HESAPLAMA NASIL OLUR?

Bayramda çalışanlar normal mesaiden farklı olarak iki katı yevmiye ücreti alırken, hafta sonuna denk gelmesi halinde bayram mesaisi 2.5 kat yevmiye olarak ödenir. 2025 yılı için bir günlük asgari bayram mesaisi ek ücreti 866.85 iken bu ücrete hafta sonuna denk gelen bayram mesaisi için çalışanlara günlük mesai ücretinin 1.5 katı oranında ek ücret ödenmesi gerekecek.

Böylece ek ücretle birlikte bayramda hafta sonları çalışanların günlük mesaisi 1.300 TL olacak. Bu bayram arife gününün cumartesiye ve bayramın 1. gününün de pazara denk geldiği dikkate alındığında bu günlerde çalışan bir personele toplam 1.950 TL ödeme yapılacak. Böylece 3.5 günlük Ramazan Bayramı boyunca çalışan bir asgari ücretlinin eline hafta sonu kriteri de dahil toplamda 3 bin 683 TL ek mesai ücreti geçecek.