Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine mektup: “Bu süreçte pazarlık, taviz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında şehit ve gazi ailelerine yönelik “Bu süreçte pazarlık, taviz yok" başlığı ile bir mektup kaleme aldı. AK Parti teşkilatları, yaz boyunca bu aileleri ziyaret ederek Erdoğan'ın mektubunu kendilerine ulaştıracak.

"BU SÜREÇTE PAZARLIK TAVİZ YOK"

Başkan Erdoğan mektubunda şu ifadeleri kullandı:

Kıymetli kardeşim, Sizi ve ailenizin her bir ferdini en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Peygamberlikten sonraki en şerefli makama erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Şüheda yurdu bu toprakların her karışı, şehit ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Bugün semalarımızda Ezân-ı Muhammedî'ler hoşça yankılanıyorsa; ay yıldızlı al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa; 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa; bunda en büyük pay, hiç şüphe yok ki, şehit ve gazilerimizindir.

"MUKADDES VE MUAZZAM DEĞERLERLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Onların emanetlerine sahip çıkmak, devletimizin en temel vazifesidir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ülkemizde, sınırlarımızda ve bölgemizde terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. Bu uğurda binlerce canımızı şehit verdik; binlerce kardeşimizi gazilikle müesser kıldık; trilyonlarca dolar kaynağımızdan sarf-i nazar ettik; ancak şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes ve muazzam değerlerle yolumuza devam edeceğiz.

Şimdi ise milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yürüyor; ülkemizi yarım asırlık bir musibetten ebediyen kurtaracak "Terörsüz Türkiye"yi inşa ediyoruz.

"ŞEHİT AİLELERİMİZİ VE GAZİLERİMİZİ İNCİTECEK HİÇBİR ADIM ATILMAYACAKTIR"

Şundan emin olmanızı hassaten rica ve istirham ediyorum: Bu süre hiç bir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve sinsi girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmayacaktır.

"KARDEŞLİĞİMİZ YEPYENİ BİR MERHALEYE ULAŞACAK"

Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedeflerimize salimen vâsıl olduğumuzda önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak; bin yıllık kardeşliğimiz yepyeni bir merhaleye ulaşacak; aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sökülüp atılacaktır. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun, diyorum.

Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor; gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babalarımıza mübarek ellerinden; şehitlerimizin emaneti olan sevgili evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

