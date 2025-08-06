Terörsüz Türkiye Komisyonun ilk toplantısı gerçekleşti! Komisyonun adı değişerek önemli kararlar alındı

USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ

Komisyonun amacı, terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkartılması, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli birlik ve kardeşliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışmalar yapmak olarak tanımlandı.

Komisyonun görevi ise belirtilen amaç doğrultusunda ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemeleri tespit edip, kanun teklifi taslaklarına yönelik çalışmalar yapmak ve kamuoyunun Komisyon çalışmalarına dair bilgilendirilmesini sağlamak olarak sıralandı.

Komisyonun başkanı TBMM Başkanı olurken, TBMM Başkanı'nın yokluğunda TBMM Başkanı'nın görevlendirdiği komisyon üyeleri, toplantıya sırayla başkanlık edecek. Başkanın yerine toplantıyı yöneten üye, oy kullanabilecek.

Komisyon üyelerinin görevleri komisyonun çalışma süresince devam edecek. Bir siyasi parti, kendisine düşen kontenjandan bir komisyon üyesini TBMM Başkanlığına yazdığı bir yazıyla değiştirebilecek. Bir siyasi partiye düşen üyeliğin boşalması durumunda, ilgili siyasi parti boşalan kontenjan için yeni üyeyi TBMM Başkanlığına en kısa sürede bildirecek.

Komisyon, TBMM Başkanı tarafından toplantıya çağrılacak, bu çağrıda, toplantının yeri, zamanı ve gündemi siyasi partilerden gelen öneriler de dikkate alınarak belirlenecek ve üyelere bildirilecek. Toplantıların kapalı yapılmasına komisyonca karar verilebilecek. Komisyonun sekretaryası, TBMM Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı tarafından yerine getirilecek.