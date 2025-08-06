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Terörsüz Türkiye Komisyonun ilk toplantısı gerçekleşti! Komisyonun adı değişerek önemli kararlar alındı

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Terörsüz Türkiye Komisyonun ilk toplantısı gerçekleşti! Komisyonun adı değişerek önemli kararlar alındı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un tüm partilere çağrısı ile oluşturulan Terörsüz Türkiye komisyonu olarak adlandırılan komisyon ilk toplantısını Numan kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirerek önemli kararlar aldı.
Terörsüz Türkiye Komisyonun ilk toplantısı gerçekleşti! Komisyonun adı değişerek önemli kararlar alındı 1 112

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli bir gün yaşandı.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kurulan komisyon, bugün ilk kez toplandı.

Komisyon toplantısı için Meclis Tören Salonu'nda özel bir oturma düzeni hazırlandı.

İlk toplantı 8 saat sürdü. Komisyon, cuma günü saat 14.00'te yeniden toplanacak.

İçişleri ve Savunma Bakanları ile MİT Başkanı, ikinci toplantıya bilgilendirmeye davet edildi.

Terörsüz Türkiye Komisyonun ilk toplantısı gerçekleşti! Komisyonun adı değişerek önemli kararlar alındı 2 212

KOMİSYONUN ADI BELLİ OLDU

İlk toplantıda komisyonun adı belli oldu. Buna göre komisyonun adının Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olmasına karar verildi.

Karar mekanizamasının üye tam sayısının beşte üçü olmasına karar verildi.

Terörsüz Türkiye Komisyonun ilk toplantısı gerçekleşti! Komisyonun adı değişerek önemli kararlar alındı 3 312

USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ

Komisyonun amacı, terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkartılması, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli birlik ve kardeşliğin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında çalışmalar yapmak olarak tanımlandı.

Komisyonun görevi ise belirtilen amaç doğrultusunda ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemeleri tespit edip, kanun teklifi taslaklarına yönelik çalışmalar yapmak ve kamuoyunun Komisyon çalışmalarına dair bilgilendirilmesini sağlamak olarak sıralandı.

Komisyonun başkanı TBMM Başkanı olurken, TBMM Başkanı'nın yokluğunda TBMM Başkanı'nın görevlendirdiği komisyon üyeleri, toplantıya sırayla başkanlık edecek. Başkanın yerine toplantıyı yöneten üye, oy kullanabilecek.

Komisyon üyelerinin görevleri komisyonun çalışma süresince devam edecek. Bir siyasi parti, kendisine düşen kontenjandan bir komisyon üyesini TBMM Başkanlığına yazdığı bir yazıyla değiştirebilecek. Bir siyasi partiye düşen üyeliğin boşalması durumunda, ilgili siyasi parti boşalan kontenjan için yeni üyeyi TBMM Başkanlığına en kısa sürede bildirecek.

Komisyon, TBMM Başkanı tarafından toplantıya çağrılacak, bu çağrıda, toplantının yeri, zamanı ve gündemi siyasi partilerden gelen öneriler de dikkate alınarak belirlenecek ve üyelere bildirilecek. Toplantıların kapalı yapılmasına komisyonca karar verilebilecek. Komisyonun sekretaryası, TBMM Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı tarafından yerine getirilecek.

Terörsüz Türkiye Komisyonun ilk toplantısı gerçekleşti! Komisyonun adı değişerek önemli kararlar alındı 4 412

TOPLANTI VE YETER SAYISI

Komisyonun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğu olacak. Kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla alınacak. Diğer hususlarda karar yeter sayısı, toplantıya katılanların salt çoğunluğu olacak.

Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulacak. Toplantı tutanaklarının kamuoyuna açılmasına Komisyon karar verecek. Kapalı yapılması kararlaştırılan toplantıların tutanakları gizli olacak.

Komisyon çalışmaları kapsamında yeterli sayıda yasama uzmanı görevlendirilecek. Gerekli görülmesi durumunda, bu amaçla diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarından da uzmanlar görevlendirilebilecek.

Komisyon toplantılarına, komisyon üyeleri, siyasi partilerin önerileri de dikkate alınarak belirlenen gündem doğrultusunda davet edilen kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve ilgili diğer kişiler katılabilecek.

Kapalı yapılmasına karar verilenlerin dışındaki toplantılar yazılı basına açık olacak. Ancak, toplantıların belirli bir kısmının veya tamamının basına kapatılmasına Komisyon karar verecek.

Terörsüz Türkiye Komisyonun ilk toplantısı gerçekleşti! Komisyonun adı değişerek önemli kararlar alındı 5 512

ÇALIŞMA SÜRESİ

Komisyon, 31 Aralık 2025 tarihine kadar çalışmalarına devam edecek. Bu sürenin bitiminde komisyon, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla çalışma süresini her defasında 2 aya kadar uzatabilecek.

Başkan veya üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla komisyon çalışmalarını sona erdirme kararı alınabilecek.

Komisyon, bu usul ve esaslarda yer almayan haller için karar yeter sayısı ile usul belirleyebilecek.

Terörsüz Türkiye Komisyonun ilk toplantısı gerçekleşti! Komisyonun adı değişerek önemli kararlar alındı 6 612

NUMAN KURTULMUŞ: TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASINDAYIZ

Toplantı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasıyla başladı.

"Milletlerin tarihinde öyle anlar vardır ki; milletlerin yarınlarını da şekillendirir. Bugün de öylesi günlerden birindeyiz." diyen Numan Kurtulmuş, "Komisyon sıradan bir heyet değil, yarınlarımızı onarma cesareti gösteren tarihi bir heyettir." ifadelerini kullandı.

Yarınları şekillendirecek önemli bir anda olduklarını anlatan Kurtulmuş, "Tarihi bir dönüm noktasındayız." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye Komisyonun ilk toplantısı gerçekleşti! Komisyonun adı değişerek önemli kararlar alındı 7 712

"SÜREÇ, MİLLETİMİZİN MESELESİDİR"

Asli meselenin anayasa yazmak, hukuk reformu yapmak olmadığını söyleyen Kurtulmuş, "Silahların susturulmasıyla başlayan süreç, herhangi bir siyasi yapının değil, milletimizin meselesidir." ifadelerini kullandı.

"Terör sadece umudumuzu değil, ortak hayallerimizi çaldı." diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Ortak acılarımızı ortak umuda çevirmek için buradayız. Artık güvenliğin yanı sıra eşitliğin imkanlarını ve gücünü daha da yüksek sesle konuşmanın zamanı gelmiştir.

Terörsüz Türkiye Komisyonun ilk toplantısı gerçekleşti! Komisyonun adı değişerek önemli kararlar alındı 8 812

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, TERÖRSÜZ BÖLGE DEMEK"

Birbirinden kopartılan halklar, artık yeniden birbirlerini yeniden daha yüksek sesle duymayı hak ediyor. Terörsüz Türkiye aslında açıkçası, terörsüz bir bölge demektir.

Meclis, hakikati duyan, vicdanı temsil eden en yüksek demokratik çatıdır. Biz bu komisyonda yeni bir anayasa yazmıyoruz belki ama kardeşlik cümleleri kuracağız. Bilinmelidir ki; silah bırakma süreci bir pazarlığın sonucu asla değildir.

Terörsüz Türkiye Komisyonun ilk toplantısı gerçekleşti! Komisyonun adı değişerek önemli kararlar alındı 9 912

"VİCDAN SAHİBİ HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

En ağır bedel şüphesiz ki; canla ödenmiştir. Her biri ayrı bir ailenin ocağına düşen şehitlerimizin, gazilerimizin acısıdır. Tüm kahramanlar, bugün burada başlattığımız sürecin manevi mimarlarıdır. Onların emanetine bağlı kalacağımızı ilan ediyorum.

Bu komisyon herkesin kürsüsüdür. Bu çatı altında konuşulmayacak hiçbir konu yoktur. Bu olumlu sürecin parçası olan vicdan sahibi herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Katkı veren herkes bu memleketin mayasında kardeşlik olduğunu gösterecektir.

Terörsüz Türkiye Komisyonun ilk toplantısı gerçekleşti! Komisyonun adı değişerek önemli kararlar alındı 10 1012

KOMİSYONUN ÜÇ ANA PRENSİBİ

Bu salon toplumun yüzde 98'inin temsil edildiği bir siyasi iradenin yansımasıdır. Her çalışma halkın gözü önünde ilerleyecektir.

Bu çatının altında yürütülen her çalışma halkın gözü önünde ilerleyecektir. Komisyonun işleyiş prensiplerini ilk günden itibaren açık bir şekilde ifade etmek zorundayız. Bunlardan ilki şeffaflıktır. Milletimizin her adımı bilmeye hakkı vardır. Bir diğer ilkemiz açıklık olmalı; saklı gündemlerin toplumsal barışa katkısı yoktur. Üçüncü ilkemiz ise çoğulculuk olmalıdır. Kamuoyunun bilgilendirilmesi yalnızca TBMM Başkanlığı tarafından yürütülecektir.

Bu süreç Türk'ün de Kürt'ün de ortak geleceğini ilgilendiren bir beka meselesidir.

Terörsüz Türkiye Komisyonun ilk toplantısı gerçekleşti! Komisyonun adı değişerek önemli kararlar alındı 11 1112

"KOMİSYON İSTİŞARE ORGANI OLARAK HAREKET EDECEK"

Komisyonumuz istişare organı olarak hareket edecek. Meclis'te görev yapan her bir vekil, hangi partiden olursa olsun, milletimiz adına bu çalışmalarına katıldığı anlayışıyla hareket edcektir. Türkiye'nin barışla, bütünlükle, demokrasiyle güçleneceğine inanıyorum. Demokratik, çoğulcu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.

Terörsüz Türkiye Komisyonun ilk toplantısı gerçekleşti! Komisyonun adı değişerek önemli kararlar alındı 12 1212

KOMİSYONDA NELER KONUŞULDU?

MHP adına sürecin önemli isimlerinden Feti Yıldız da önemli açıklamalarda bulundu.

"Yeni anayasa teklifi sunmak bu komisyonun yetkisi alanında değildir." diyen Yıldız, "Süreç başarılı bir şekilde yürüyor. Bu süreç 2013'tekinin yeni versiyonu değildir." ifadelerini kullandı.

Yıldız'ın ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit konuştu. Koçyiğit, "Komisyonumuzun çalışmaları, tarihsel bir fırsat sunmaktadır. DEM Parti olarak komisyon çalışmalarına çoğulcu katkı sunmayı temel sorumluluk olarak görüyoruz." dedi.

CHP adına ise Grup Başkanvekili Murat Emir söz aldı. "Kürt sorunu çözülmelidir. Alevilerin sorunları çözülmelidir." diyen Emir, "Şu anda Anayasa çiğneniyor. Anayasa Mahkemesi kararları tanınmıyor. Seçilmiş milletvekili Can Atalay mahkeme kararına rağmen serbest bırakılmıyor." ifadelerini kullandı.

CHP'ye yönelik son operasyonları hatırlatan Emir, "Tutukluluk bir istisnadan çıkartılıp, siyasetin dizaynı hale gelirse bu komisyon buna sessiz kalamaz." dedi.

Daha sonra AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül söz aldı. Gül, "Alevler ve Kürtler hep öteki oldu. Bunu aşmalıyız." dedi.

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