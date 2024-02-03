Başkan Erdoğan'dan milyonlarca emekliyi sevindiren haber! Ek zam ve 10 bin TL kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi

Son dakika emekli maaşı haberleri: En düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ve emekli maaşlarına ilave zam yapılmasını öngören çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 10 BİN TL OLDU

En düşük emekli aylığı 10 bin TL oldu. Zam oranı da yüzde 49.25 olarak güncellendi.

BAKAN IŞIKHAN MİLYONLARCA EMEKLİYE MÜJDE VERMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini bildirmişti.

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