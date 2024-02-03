Başkan Erdoğan'dan milyonlarca emekliyi sevindiren haber! Ek zam ve 10 bin TL kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ek zam ve en düşük emekli maaş mecliste yasalaşmış resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Başkan Erdoğan tarafından Ek zam ve 10 bin TL kararı imzası ile Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Başkan Erdoğan'dan milyonlarca emekliyi sevindiren haber! Ek zam ve 10 bin TL kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi

Son dakika emekli maaşı haberleri: En düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ve emekli maaşlarına ilave zam yapılmasını öngören çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 10 BİN TL OLDU

En düşük emekli aylığı 10 bin TL oldu. Zam oranı da yüzde 49.25 olarak güncellendi.

e5.webp

BAKAN IŞIKHAN MİLYONLARCA EMEKLİYE MÜJDE VERMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini bildirmişti.

Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişmeBayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme

Başkan Erdoğan söz vermişti! Ev hanımları emekli oluyor, Bakan Işıkhan şartları ve detayları açıkladıBaşkan Erdoğan söz vermişti! Ev hanımları emekli oluyor, Bakan Işıkhan şartları ve detayları açıkladı

Erken emekli olmak isteyenlere büyük müjde! Bakan Işıkhan meclise yeni bir torba yasanın sunulacağını duyurdu, İşte tüm detaylarErken emekli olmak isteyenlere büyük müjde! Bakan Işıkhan meclise yeni bir torba yasanın sunulacağını duyurdu, İşte tüm detaylar

Emeklileri sevindiren flaş gelişme! Başkan Erdoğan seçimlerden önce emekli maaşlarına zam yapmayı planlıyor, İşte konuşulan rakamlarEmeklileri sevindiren flaş gelişme! Başkan Erdoğan seçimlerden önce emekli maaşlarına zam yapmayı planlıyor, İşte konuşulan rakamlar

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek zam yapıldı maaşlar yükseldi, İşte 4A, 4B, 4C kuruşu kuruşuna emekli maaş tabloları...SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek zam yapıldı maaşlar yükseldi, İşte 4A, 4B, 4C kuruşu kuruşuna emekli maaş tabloları...

Yapılan ek zam müjdes ile SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak, kök maaşları ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna emeklilerin alacağı net maaşlarYapılan ek zam müjdes ile SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak, kök maaşları ne kadar olacak? İşte kuruşu kuruşuna emeklilerin alacağı net maaşlar

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden neden istifa etti, istifasının gerçek nedeni ne, bir açıklama yaptı mı?
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden neden istifa etti, istifasının gerçek nedeni ne, bir açıklama yaptı mı?
TCMB Başkanlığı görevine atanan Fatih Karahan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?
TCMB Başkanlığı görevine atanan Fatih Karahan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?
TCMB Başkanlığı görevinden istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan atandı
TCMB Başkanlığı görevinden istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan atandı
SPK, borsada işlem gören o şirkette iki kişiye tedbir kararını açıklandı!
SPK, borsada işlem gören o şirkette iki kişiye tedbir kararını açıklandı!
Son Haberler
Başkan Erdoğan'dan milyonlarca emekliyi sevindiren haber! Ek zam ve 10 bin TL kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi
Başkan Erdoğan'dan milyonlarca emekliyi sevindiren haber! Ek zam ve 10 bin TL kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi
Yeni TCMB Başkanı kim olacak? Prof. Dr. Özgür Demirtaş gönlünden geçen ismi paylaştı…
Yeni TCMB Başkanı kim olacak? Prof. Dr. Özgür Demirtaş gönlünden geçen ismi paylaştı…
TCMB Başkanı’nın şok istifası sonrasında Bakan Şimşek’ten açıklama geldi…
TCMB Başkanı’nın şok istifası sonrasında Bakan Şimşek’ten açıklama geldi…
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 'Cumhurbaşkanımıza minnetlerimi sunarım' diyerek görevinden istifa ettiğini duyurdu
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 'Cumhurbaşkanımıza minnetlerimi sunarım' diyerek görevinden istifa ettiğini duyurdu
Yeni TCMB Başkanı kim olacak? Prof. Dr. Özgür Demirtaş gönlünden geçen ismi paylaştı…
Yeni TCMB Başkanı kim olacak? Prof. Dr. Özgür Demirtaş gönlünden geçen ismi paylaştı…
TCMB Başkanı’nın şok istifası sonrasında Bakan Şimşek’ten açıklama geldi…
TCMB Başkanı’nın şok istifası sonrasında Bakan Şimşek’ten açıklama geldi…
Çok Okunanlar
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden neden istifa etti, istifasının gerçek nedeni ne, bir açıklama yaptı mı?
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden neden istifa etti, istifasının gerçek nedeni ne, bir açıklama yaptı mı?
TCMB Başkanlığı görevinden istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan atandı
TCMB Başkanlığı görevinden istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan atandı
TCMB Başkanlığı görevine atanan Fatih Karahan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?
TCMB Başkanlığı görevine atanan Fatih Karahan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur?
Başkan Erdoğan'dan milyonlarca emekliyi sevindiren haber! Ek zam ve 10 bin TL kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi
Başkan Erdoğan'dan milyonlarca emekliyi sevindiren haber! Ek zam ve 10 bin TL kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 'Cumhurbaşkanımıza minnetlerimi sunarım' diyerek görevinden istifa ettiğini duyurdu
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 'Cumhurbaşkanımıza minnetlerimi sunarım' diyerek görevinden istifa ettiğini duyurdu
Piyasaların yakından takip ettiği ABD işsizlik verileri açıklandı: Sonuçlar Fed’i destekliyor mu?
Piyasaların yakından takip ettiği ABD işsizlik verileri açıklandı: Sonuçlar Fed’i destekliyor mu?
Yorumlananlar
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
"Rakibim 1.5 öndeydi" diyerek paylaştı! Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı!
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme
Bayram ikramiyesinde emekliye müjde! Emekli ikramiyesinde flaş gelişme
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
Altında son durum ne, gram çeyrek altın ne kadar! İşte 30 Ocak 2024 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları