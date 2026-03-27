Başkan Ahmet Cin sözünü tuttu, liseli öğrenci Gençlik Kampı’nda ağırlandı

Lise son sınıf öğrencilerini ağırlamayı sürdüren Pendik Belediyesi Gençlik Kampı'nın misafirlerinden biri de Liseli Sukeyna Koyun oldu. Kütüphanede ders çalışırken ziyareti sırasında Belediye Başkanı Ahmet Cin'e Gençlik Kampı'nda gitmek istediğini söyledi. Gençlere her zaman destek veren Başkan Ahmet Cin, liseli öğrenciyi kırmadı ve kendisinin Gençlik Kampı'nda ağırlanması talimatını verdi.

Pendik Belediyesi Gençlik Kampı liseli öğrencileri ağırlamayı sürdürüyor. Kampa gelen lise son sınıf öğrencileri gün boyunca süren aktivitelerle ders ve sınav stresinden uzaklaşıyor. Yeşillikler içine kurulan Gençlik Kampı’ndan sırasıyla tüm liseler yararlanıyor. Kampa gelen öğrenciler güne kahvaltıyla başlıyor. Ardından futbol, voleybol, masa tenisi, mas güreşi, okçuluk, dağ bisikleti, badminton, doğa yürüyüşü, mangala, satranç, çuval yarışı, yumurta yarışı, halat çekme ve macera parkuru gibi sportif etkinliklerle günü tamamlıyor.

Başkan Ahmet Cin sözünü tuttu, liseli öğrenci Gençlik Kampı’nda ağırlandı

Gençlik Kampı’nda ağırlananlardan biri de Pendik Alparslan Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Sukeyna Koyun oldu. Sukeyna Koyun, Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi’nde ders çalışırken kütüphaneyi ziyaret eden Belediye Başkanı Ahmet Cin’e Gençlik Kampı’na gitmek istediğini söyledi. Gençlere her zaman destek veren Başkan Ahmet Cin, Sukeyna Koyun’u kırmadı ve kendisinin Gençlik Kampı’nda ağırlanması talimatını verdi.

Gençlik Kampı’nda ağırlanan Sukeyna Koyun duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Başkanımız sözünü tuttu. Burası çok güzel bir yer. Şehirden uzak orman içinde aktivite yapmak çok eğlenceli. Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” dedi.