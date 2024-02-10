Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Sakarya'da derinden hissedildi! Denizden gelen patlama sesi korkuttu! Ekipler alarm verdi

Karadeniz'de akşam saat 21.30-23.00 arasında, aralıklarla 4-5 kez duyulan patlama sesi sahil şeridinde olan vatandaşları ve çevre halkını huzursuz etti. Bartın, Kastamonu, Zonguldak, Sakarya gibi sahil şehirlerinde derinden hissedildi.

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Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Sakarya'da derinden hissedildi! Denizden gelen patlama sesi korkuttu! Ekipler alarm verdi

Karadeniz sahilindeki şehirlerde akşam saatlerinde 4-5 kez duyulan patlama sesi, tedirginliğe yol açtı. Sahil güvenlik ekiplerinin de alarma geçtiği patlama sesinin henüz kaynağı bulunamazken, sonik patlama, denizin dibinde ya da yer altındaki gaz birikmelerinden kaynaklı patlamalar gibi ihtimaller üzerinde duruluyor.

Karadeniz'de akşam saat 21.30-23.00 arasında, aralıklarla 4-5 kez duyulan patlama sesi ve yaşanan sarsılma, Bartın, Kastamonu, Zonguldak, Sakarya gibi sahil şehirlerinde hissedildi.

Tedirginliğe neden olan sesin ardından Bartın'ın Amasra ilçesindeki sahil güvenlik botları da limandan uluslararası sulara kadar olan hatta devriye atarak, sesin kaynağını tespit etmeye çalıştı.

Önce deprem olduğunu düşünen vatandaşlar, yaşanan her patlama sesi ve sarsılmanın ardından art arda 4-5 kez ayrı patlama sesinin daha duyulduğunu belirterek, sesin sebebinin gaz birikmesi, uçakların yol açtığı sonik patlama olabileceği yönünde yorumlar yaptı. Sosyal medyanın da gündem olan esrarengiz patlama sesin kaynağı belirlenemezken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise sesin Samsun'un Terme beldesinden de sesin duyulduğunu ileri sürdü.

Sosyal medya kullanıcıları uzun süre sesin sebebini öğrenmeye çalıştı.

Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Sakarya'da derinden hissedildi! Denizden gelen patlama sesi korkuttu! Ekipler alarm verdi

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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