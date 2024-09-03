Balık bereketiyle geldi! Fiyatlar yarı yarıya düştü

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında 40 ila 75 lira arasında satılan palamut, uygun fiyatlı olduğu için vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen balıklar arasında yer alıyor.

Mezgidin 100, istavritin 75 ve deniz somonun 175 lirası, levreğin 250 ve palamudun 5'i 200 liradan satılıyor.

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Balıkçılar, hava sıcak olduğu için balık dipte olduğu için yeni sezonda bol miktarda palamut olacağını söylüyor. Balığın yukarı çıkabilmesi için soğuması gerekir. Palamut 75 lira. En ucuz gıda balıktır. Fiyat normaldir. Ayrıca fiyatlar da düşecektir. Palamudun fiyatı geçen yıl 150-200 lirayken şu anda 75 lira. Vatandaşlarımız normal fiyattan yer ve bu fiyattan daha fazla çıkmaz.değerlendirme yaptılar.