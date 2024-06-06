Bayramda toplu taşıma ücretli mi? İBB resmi açıklama yaptı

İstanbullu vatandaşlar, Kurban Bayramı'nı eğlenceli ve mutlu geçirecek. Bayram boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan özel bir kararla toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat imkanı sağlanacak.

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Bayramda toplu taşıma ücretli mi? İBB resmi açıklama yaptı

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 16 Haziran'dan 19 Haziran'a kadar İBB toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecekler. Bu dönemde İstanbul sakinleri, metrobüs, otobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabilirler.

Kesintisiz hizmet devam edecek

Bayram boyunca İstanbul'un yoğun ulaşım talebini karşılamak için İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları gerekli durumlarda ek seferler düzenleyecekler. Bayram boyunca İBB Deniz Taksileri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Bununla birlikte, İstanbullular eğlenceli bir mola için iskelelerde vapuru kafelere erişebilecekler. Bayram boyunca İstanbullular bu uygulama sayesinde daha kolay ve daha ucuza seyahat edebilirler.

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