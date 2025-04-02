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Bakan Yerlikaya: Bayram boyuncu yaşanan trafik kazalarının bilançosu belli oldu!

Bakan Yerlikaya: Bayram boyuncu yaşanan trafik kazalarının bilançosu belli oldu!

Bakan Yerlikaya: Bayram boyuncu yaşanan trafik kazalarının bilançosu belli oldu!
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Bakan Yerlikaya: Bayram boyuncu yaşanan trafik kazalarının bilançosu belli oldu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin 4. günü meydana gelen trafik kazalarında 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi. 4 gün boyunca trafik kazalarında ölenlerin sayısı 34’e yükseldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 4. gününde meydana gelen 647 trafik kazasında 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Bayramda meydana gelen kazalarda toplamda 34 vatandaşımız yaşamını yitirmiş oldu.

Bakan Yerlikaya: Bayram boyuncu yaşanan trafik kazalarının bilançosu belli oldu!

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİNİN 4. GÜNÜNDE 7 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Bayram tatilinin 4. gününde 647 trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazalarda 7 vatandaşımız hayatını kaybederken bin 165 vatandaşımız da yaralandı.

Bakan Yerlikaya: Bayram boyuncu yaşanan trafik kazalarının bilançosu belli oldu!

SAYI MAALESEF 34 OLDU

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasının ardından Ramazan Bayramı tatilinin ilk 4 gününde hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 34 oldu. Yerlikaya, 4 bin 784 vatandaşımızın ise yaralandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya: Bayram boyuncu yaşanan trafik kazalarının bilançosu belli oldu!

Bakan Yerlikaya, "Bayramlar sevdiklerimizle bir arada olmanın en güzel zamanı. Bu güzel anları acıya dönüştürmemek için lütfen trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.

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Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımının devamında trafik denetimlerine dair şu detayları açıkladı;

"9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 4. günü 1 Nisan 2025 Salı günü trafik ekiplerimizce;

495.753 araç denetlendi.

21.178 araca hız ve radar işlemi,

51.120 araca ise diğer işlemler yapıldı."

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Kaynak:AA

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