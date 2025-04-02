Emekli bayram ikramiyelerinin fark ödemeleri o tarihten itibaren hesaplarda!

Emekli bayram ikramiyelerinin fark ödemeleri yarından itibaren hesaplarda! İşte, o tarihler...

2025 yılı bayram ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilen emekliler için yeni tarih belli oldu. Ramazan Bayramı öncesi 3 bin liralık ikramiyeleri hesaplara yatırılan emeklilerin kalan bin liralık ikramiye tutarlarının 3 Nisan itibariyle hesaplara yatırılacağı bildirildi.

2025 yılı bayram ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilen emekliler için yeni tarih belli oldu. Ramazan Bayramı öncesi 3 bin liralık ikramiyeleri hesaplara yatırılan emeklilerin kalan bin liralık ikramiye tutarlarının 3 Nisan itibariyle hesaplara yatırılacağı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'dan geldi. yapılan açıklamada "Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İKRAMİYELER 3 BİN TL OLARAK YATIRILMIŞTI

Emeklinin bayram ikramiyesini 4 bin liraya yükseltecek kanun teklifi, bayram öncesi TBMM'de kabul edilmişti. Ancak takvimin sıkışması nedeniyle Resmi Gazete'de yayımlanma süreci geciktiğinden dolayı zam tutarı olan bin lira hesaplara yatırılmamıştı. Bu sebeple 3 bin liralık kısım bayram öncesi hesaplara yatırılırken kalan bin liralık tutar için bayram sonrası işaret edilmişti.

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15.5 MİLYON KİŞİYE ÖDEME YAPILACAK

Emekli bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon kişiye ödeme yapılacak. Bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplanıyor.

MEMUR EMEKLİLERİ İKRAMİYELERİ BAYRAM ÖNCESİNDE ALMIŞTI

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, memur emeklilerini sevindiren ödeme haberi gelmişti. Memur emeklilerinin nisan ayı aylıkları, bayram ikramiyesi ile birlikte 28 Mart'ta hesaplara yatırılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen ödeme süreci kapsamında, milyonlarca memur emeklisi hem aylıklarını hem de 4 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesini almıştı. Bayram öncesinde yapılan bu ödemeler, emekliler arasında memnuniyetle karşılandı.

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