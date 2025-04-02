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Volkan Konak hakkındaki sözleri olay olmuştu: O, kanaldan kovuldu!

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Volkan Konak hakkındaki sözleri olay olmuştu: O, kanaldan kovuldu!
Volkan Konak hakkındaki sözleri olay olmuştu: O, kanaldan kovuldu! İşte, önemli ayrıntılar...
Volkan Konak hakkındaki sözleri olay olmuştu: O, kanaldan kovuldu! 1 18

Volkan Konak hakkındaki sözleri olay olmuştu: O, kanaldan kovuldu! İşte, önemli ayrıntılar...

Volkan Konak hakkındaki sözleri olay olmuştu: O, kanaldan kovuldu! 2 28

Nur Viral'in programındaki açıklamalarla gündeme gelen Fatih Reşit Civelekoğlu, Volkan Konak’ın vefatının ardından yaptığı çirkin paylaşım sonrasında Beyaz TV'den kovuldu!

Volkan Konak hakkındaki sözleri olay olmuştu: O, kanaldan kovuldu! 3 38

Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında sık sık yer alan ve cinsellik üzerine yorumlarıyla gündeme gelen psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu sosyal medyada Volkan Konak paylaşımı yaptı.

Volkan Konak hakkındaki sözleri olay olmuştu: O, kanaldan kovuldu! 4 48

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Volkan Konak'ın ölümüne dair Fatih Reşit Civelekoğlu "İyi bilmezdik" dedi.

Volkan Konak hakkındaki sözleri olay olmuştu: O, kanaldan kovuldu! 5 58

Uzman psikolog "Bunlar günahı açıktan açığa işleyen kişilerdir. Bunlar babacan tavırlı olurlar, mahallenin gençliğini kerhaneye götürürler zina ettirirler, alkolle alıştırırlar" ifadeleriyle şoke etti.

Volkan Konak hakkındaki sözleri olay olmuştu: O, kanaldan kovuldu! 6 68
Volkan Konak hakkındaki sözleri olay olmuştu: O, kanaldan kovuldu! 7 78

TEPKİ YAĞDI

Umreden yeni döndüğünü söyleyen isim Volkan Konak'a dair söylemleri yüzünden çok eleştiri aldığını da ifade etti.

Volkan Konak hakkındaki sözleri olay olmuştu: O, kanaldan kovuldu! 8 88

Fatih Reşit Civelekoğlu kısa süre sonra yaptığı paylaşımda TV yönetiminin talebi üzerine bundan sonra Beyaz TV ekranlarında olmayacağını duyurdu.

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