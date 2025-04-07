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Bakan Yerlikaya açıkladı: 9 suç örgütü çökertildi!

Bakan Yerlikaya açıkladı: 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında emniyet ve jandarma tarafından 9 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

Bakan Yerlikaya açıkladı: 9 suç örgütü çökertildi!
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19-27 Mart 2025 tarihleri arasında emniyet ve jandarma tarafından 9 ayrı organize suç örgütü çökertildi. 86 şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, '19-27 Mart 2025 tarihleri arasında 9 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

Elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 142 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 86'sı tutuklandı.' dedi.

Bakan Yerlikaya açıkladı: 9 suç örgütü çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

''19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından 9 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi.

JANDARMAMIZ tarafından;
Kahramanmaraş’ta H.Ö.’nün,
Adana’da B.P.’nin,
Sakarya’da B.İ.’nin,
Balıkesir’de K.C.Ş.’nin ve
Antalya’da M.K.’nin,

EMNİYETİMİZ tarafından;
İstanbul’da B.G.’nin (yurt dışında tutuklu),
Mersin’de M.K.’nin (yurt dışı firar),
Kütahya’da Ç.M.’nin ve
Balıkesir’de Y.U.’nun elebaşılığını yaptığı 9 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarımızda;

Ç.M., Y.U., H.Ö., K.C.Ş., B.P., B.İ. ve M.K. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 142 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya açıkladı: 9 suç örgütü çökertildi!

Şüphelilerden;
86’sı TUTUKLANDI.
19’u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlıkları KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Mersin, Kütahya, Balıkesir(2), Adana, Sakarya, Antalya ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
Uyuşturucu madde imal ve ticareti,
6136 sayılı kanuna muhalefet,
Nitelikli yağma,
Kasten öldürmeye teşebbüs,
Silahla tehdit,
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,
Silah ve mühimmat kaçakçılığı,
Mala zarar verme ve
Tefecilik suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu;
18 adet ruhsatsız tabanca,
21 adet ruhsatsız av tüfeği,
1 adet AK-47 uzun namlulu silah,
Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve
2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum.

Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizin her aşamasında, suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.''

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