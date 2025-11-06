Muazzez Abacı'dan sevenlerini üzen haber: Kalp krizi geçiren Abacı yaşıyor mu?

Budak, “Sanatçımız Sayın Muazzez Abacı geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olmuş ve stent tedavisi uygulanmıştı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu. Ancak bugün yapılan kontrollerde, anjiyo sırasında kullanılan kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun oluşturduğu tespit edildi. Böbrekler görevini tam olarak yerine getiremediği için ciğerlerinde sıvı birikmesi oldu ve nefes alma güçlüğü yaşanmaya başlandı. Şu anda yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. Bu süreçte tüm dualarımız Muazzez Abacı için” dedi.