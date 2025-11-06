Muazzez Abacı'dan sevenlerini üzen haber: Kalp krizi geçiren Abacı yaşıyor mu?
Yayınlanma:
06 Kasım 2025 14:19
Muazzez Abacı'dan sevenlerini üzen haber: Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Muazzez Abacı, kalp krizi geçirerek apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan Abacı yaşıyor mu, son durumu ne? İşte detaylar...
1 7
Muazzez Abacı'dan sevenlerini üzen haber: Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Muazzez Abacı, kalp krizi geçirerek apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan Abacı yaşıyor mu, son durumu ne? İşte detaylar...
2 7
Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Muazzez Abacı, geçtiğimiz günlerde yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrası hastaneye kaldırıldı.
3 7
77 yaşındaki sanatçı, ABD’de geçirdiği kalp krizi sonrası anjiyo oldu ve stent tedavisi uygulandı.
4 7
Abacı’nın menajeri Taner Budak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.
5 7
Budak,
dedi. “Sanatçımız Sayın Muazzez Abacı geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olmuş ve stent tedavisi uygulanmıştı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu. Ancak bugün yapılan kontrollerde, anjiyo sırasında kullanılan kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun oluşturduğu tespit edildi. Böbrekler görevini tam olarak yerine getiremediği için ciğerlerinde sıvı birikmesi oldu ve nefes alma güçlüğü yaşanmaya başlandı. Şu anda yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. Bu süreçte tüm dualarımız Muazzez Abacı için”
6 7
Hayranları, usta sanatçının sağlık durumunu yakından takip ederken, doktorların yürüttüğü tedavi süreci büyük önem taşıyor.
7 7
Muazzez Abacı’nın hayranları, sosyal medyada sanatçı için iyi dileklerini paylaşmayı sürdürüyor.