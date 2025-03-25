Bakan Şimşek'ten son dakika açıklama: Piyasaların sağlıklı işleyişi için tüm adımlar atılıyor! İşte, önemli ayrıntılar...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından döviz satım işlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor."

BAKAN ŞİMŞEK, BUGÜN KÜRESEL YATIRIMCILARLA BİR ARAYA GELECEK

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile bugün küresel yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle görüşecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şimşek'in Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile bugün Türkiye saatiyle 16.00'da küresel yatırımcılarla telekonferansla bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, "Citigroup ve Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirilecektir. Görüşmeye, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ülkeleri ve Orta Doğu'dan çok sayıda portföy ve doğrudan yabancı yatırımcı katılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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