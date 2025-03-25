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Özgür Özel'in sokağa çağırdığı vandallar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine ağıza alınmayacak küfürler yağdırdı

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Özgür Özel'in sokağa çağırdığı vandallar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine ağıza alınmayacak küfürler yağdırdı
İBB yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesi sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokağa çağırdığı vandalların ağızlara alınmayacak küfürlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine dil uzatılmasına tepkiler çığ gibi büyüdü.
Özgür Özel'in sokağa çağırdığı vandallar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine ağıza alınmayacak küfürler yağdırdı 1 117

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

Özgür Özel'in sokağa çağırdığı vandallar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine ağıza alınmayacak küfürler yağdırdı 2 217

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sokaklarda Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik zehirli dil kullananları lanetliyorum. Bu hadsiz ve edepsiz dil, milletimizin ortak değerlerine, demokrasiye ve hukuk devletine zerre kadar inanmayanlara yakışır. Bu aşağılık dile zemin hazırlayanlar, toplumsal gerilim oluşturmayı hedefleyenler, utanç verici suçlarını gizleme çabası içinde olanlardır."

Özgür Özel'in sokağa çağırdığı vandallar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine ağıza alınmayacak küfürler yağdırdı 3 317

İçişleri Bakanı Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır."

Yerlikaya, ayrıca "Polislerimiz 43 provokatörü yakalayıp gözaltına almıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." bilgisini de paylaştı.

Özgür Özel'in sokağa çağırdığı vandallar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine ağıza alınmayacak küfürler yağdırdı 4 417

Dışişleri Bakanı Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve rahmetli annesine yönelik yapılan edepsiz saldırı sadece bir ahlak çöküntüsünün işareti değil, aynı zamanda toplumsal huzuru hedef alan kirli bir zihnin ürünüdür." ifadelerini kullandı.

Söz konusu hareketlere tepki gösteren Fidan, "Sokakları karıştırmaya çalışanların ve nefret dilini destekleyenlerin akıbeti, milletimizin feraseti karşısında eriyip gitmek olacak ve bu rezilliğin hesabı hukuk önünde muhakkak sorulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Özel'in sokağa çağırdığı vandallar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine ağıza alınmayacak küfürler yağdırdı 5 517

Adalet Bakanı Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve merhume annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretlerde bulunulmasını, alçakça sözler sarf edilmesini lanetlediğini aktardı.

"Milletimizin tahammül sınırlarını aşan bu vandallık, asla kabul edilemez. Ortak değerlerimizi hedef alan çirkin saldırılar, hukuk önünde karşılığını mutlaka bulacaktır." ifadelerini kullanan Tunç, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının temel bir hak olduğunu ancak devam eden adli soruşturmaları hedef alarak sokakları terörize etmenin, kamu düzenini bozmaya dönük şiddet eylemlerinde bulunmanın suç teşkil ettiğini vurguladı.

Bakan Tunç, "Ana muhalefet partisinin genel başkanı, günlerdir yalan ve iftiralar üretmekte, devam eden soruşturmalar üzerinden bağımsız ve tarafsız Türk yargısına hayasızca saldırmakta, kamu düzenini bozma pahasına güvenlik güçlerimizi, polisimizi kalabalık gruplara hedef göstererek çok tehlikeli bir provokasyona girişmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Özel'in sokağa çağırdığı vandallar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine ağıza alınmayacak küfürler yağdırdı 6 617

"Hakimler ve savcıları hiç kimse baskı ve tehditle korkutamaz"

İbadet yerleri başta olmak üzere ortak milli ve manevi değerlere yönelik çirkin eylemlerin sorumlusunun da bu saldırgan ve provokatif dil olduğunu aktaran Tunç, şöyle devam etti:

"Ana muhalefet partisi genel başkanı, kullandığı bu zehirli dilden bir an önce vazgeçmelidir. Hukuk devletinde, suç işlendiğine dair bir iddia varsa, savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil yargı makamlarıdır. Suç işlendiğine dair bir delil varsa, bununla ilgili gerekli soruşturma yetkili yargı makamlarınca yapılır. Millet adına yargı görevini yapan hakimler ve savcıları hiç kimse baskı ve tehditle korkutamaz, sindiremez."

Yargı mensuplarının sokak çağrılarından, yalan ve çarpıtmalardan etkilenmediğini, kararını dosyaya bakarak verdiğini kaydeden Tunç, "Devam eden soruşturmalar üzerinden dezenformasyon yapmaktan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik söylemlerde bulunmaktan herkes uzak durmalıdır. Suç teşkil eden eylemlerin hesabının, millet adına karar veren tarafsız ve bağımsız yargı tarafından sorulacağından hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır." açıklamasını yaptı.

Özgür Özel'in sokağa çağırdığı vandallar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine ağıza alınmayacak küfürler yağdırdı 7 717

AK Parti Sözcüsü Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki göstererek, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki gösterilerde Sayın Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik hakaret içeren sözler sarf edenleri lanetliyoruz. Bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır. Bu ahlaksızları teşvik edenler de bu ahlaksız provokatörlüğün altında kalacaklardır. Günlerdir zehirli bir dil kullanarak saldırganlığa zemin hazırlayanlar alınlarına bu ahlaksız provokasyonun etiketini yapıştırmışlardır. Net şekilde ifade ediyoruz; bu saldırgan ahlaksızlığı yapanlar ve teşvik edenler karşılarında bizi ve millet iradesini en kararlı ve tavizsiz şekilde bulacaktır."

Özgür Özel'in sokağa çağırdığı vandallar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine ağıza alınmayacak küfürler yağdırdı 8 817

Ticaret Bakanı Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da gerçekleşen gösterilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yönelik sarf edilen çirkin sözleri lanetledi.

Manevi değerlere ve insani duruşa asla yakışmayan bu seviyesizliklerin karşılıksız kalmayacağını belirten Bolat, bu provokasyonu yapanların ve teşvik edenlerin, milletin kararlı duruşu ve hukukun karşısında hesap vereceğini aktardı.

Özgür Özel'in sokağa çağırdığı vandallar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine ağıza alınmayacak küfürler yağdırdı 9 917

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da İstanbul'daki gösterilerde, CHP Genel Başkanı'nın sokak çağrısıyla istedikleri ortamı bulan provokatörlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi ve ailesine yönelik yaptıkları hakaretleri lanetleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kutsalı olmayan, sınır tanımayan, ahlak yoksunu vandallar tarafından yapılan bu hadsiz saldırı ne özgürlükle ne de hukukla bağdaştırılabilir. Ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden gayret eden Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeleri asla kabul etmiyor, en şiddetli şekilde kınıyoruz. Kendi siyasi çıkarları uğruna gençlerimizi maşa olarak kullananlar, kendi siyasi geleceklerini sokak çağrıları yaptıkları gençlerin kararacak hayatları üzerine kuranlar, ülkesi için çalışacak genç zihinleri çıkmaz sokaklara sürüklemekte bir beis görmeyenler, vakit geç olmadan bu tehlikeli oyundan derhal vazgeçmelidir."

Özgür Özel'in sokağa çağırdığı vandallar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine ağıza alınmayacak küfürler yağdırdı 10 1017

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise sokakları ve meydanları kuşatmaya, aziz milletin huzurunu ve birliğini bozmaya çalışanların, zehir saçan dilleri ile hadlerini aştığını belirterek, "Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhum annesine yönelik aşağılık hakaretlerin sahipleri ve bu ahlaksızlığa zemin hazırlayan zihniyet, bu alçaklığın bedelini hukuk önünde ve millet vicdanında mutlaka ödeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Özel'in sokağa çağırdığı vandallar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine ağıza alınmayacak küfürler yağdırdı 11 1117

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu

Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da konuya ilişkin paylaşımında şunları kaydetti:

"İstanbul Saraçhane'deki gösterilerde Cumhurbaşkanımızın şahsına, merhum annesine ve değerli ailesine yöneltilen ahlak ve edep dışı hakaretleri ve bu alçak dili kullananları şiddetle lanetliyorum. En kutsal varlıklarımız olan annelerimize edepsiz şekilde sarf edilen ifadeleri kullanmaktan çekinmeyen ahlak yoksunları bilmeli ki; bunun bedelini en ağır şekilde ödeyeceklerdir. Bu çirkin söylemlere yol açan, toplumu sokaklara çağırıp olaylara zemin hazırlayan muhalefet partisine girdiği lağım çukurunda hak ettiği cevap hem hukuk devletinde hem de halkımız tarafından verilecektir."

Özgür Özel'in sokağa çağırdığı vandallar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine ağıza alınmayacak küfürler yağdırdı 12 1217

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, rahmetli annesine ve ailesine yönelik ahlaksız hakaretleri şiddetle kınıyorum. Bu edepsizlik ne ifade özgürlüğüdür, ne de demokratik bir hak arayışıdır. Mesele asla 'barışçıl gösteri' değil, doğrudan bir nefret ve kin provokasyonudur. Milletin iradesine, değerlerine ve ailesine uzanan bu alçak dili asla kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in sokağa çağırdığı vandallar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine ağıza alınmayacak küfürler yağdırdı 13 1317

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ise yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'da yaşanan gösterilerde ahlak yoksunu provokatör bir grubun Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik hakaretlerini en şiddetli şekilde kınıyorum. Hakaret asla ama asla bir hak, özgürlük değildir. Sadece yakıp yıkmayı bilen marjinal grupların polisimize, kamu malına, milletimizin değerlerine sürdürdüğü saldırıları yok sayamayız. Kin ve düşmanlıktan beslenen, gençlerimizi kışkırtan, şiddeti öven ve destekleyen kesimlere sesleniyoruz; artık yeter! Sayın Cumhurbaşkanımıza, kıymetli ailesine, güvenlik güçlerimize, milletimize karşı yaptığınız bu seviyesizlikleri asla kabul etmiyoruz."

Özgür Özel'in sokağa çağırdığı vandallar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine ağıza alınmayacak küfürler yağdırdı 14 1417

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Saraçhane'de Sayın Cumhurbaşkanımız ve Tenzile annemize ağza alınmayacak küfür edenleri lanetliyorum. Bu alçaklığın elbet bir bedeli olacaktır. Bu alçaklığı teşvik edenler de bunun altında kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in sokağa çağırdığı vandallar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine ağıza alınmayacak küfürler yağdırdı 15 1517

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, kıymetli ailesine ve merhume validesine yönelik yapılan seviyesiz ve hadsiz saldırıyı nefretle kınıyorum. Bu ahlaksızlık yalnızca Cumhurbaşkanımıza değil, milletimizin ortak değerlerine, aile kavramına ve vicdanına yöneltilmiş açık bir saygısızlıktır. Bu çirkin dili meşrulaştırmaya çalışanlar, gençleri öne sürüp perde arkasından provokasyon yürütenler hukuk önünde mutlaka hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in sokağa çağırdığı vandallar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine ağıza alınmayacak küfürler yağdırdı 16 1617

AK Parti'den tepkiler

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcıları Zafer Sırakaya ve Kürşad Zorlu ile AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, CHP Genel Başkanı ve yöneticilerinin günlerden beri sürdürdükleri sokak çağrıları ile marjinal gruplara alan açtığını, "ahlaksız, aşağılık müptezel küfür ve hakaretleri" sergilemelerine meydan verdiklerini belirtti.

"Bu ahlaksız alçak hezeyanları şiddetle lanetliyorum. Bu haysiyet yoksunu rezil duruma derhal son verilmelidir" değerlendirmesinde bulunan Ala, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanına yönelik bu alçak hakaret ve saldırıların gereğini devletin kurumları harfiyen yerine getirecektir. Sokak çağrılarıyla, yalanlarla, iftiralarla, kaos, kargaşa, hakaret ve küfür ile yolsuzluklarını örteceklerini, adaletin tecellisine mani olacaklarını, kamu düzenini, kamu güvenliğini bozabileceklerini, düşünenler bilmelidirler ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, darbecilere, ahlaksızlara, dışardan kumandalı kuklalara ve kuklacılarına rağmen yoluna devam edecek; dünyada ve milletimiz nezdinde saygın bir yeri olan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hedeflerine ulaşacaktır."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ise Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve Başkomutanı olduğunu hatırlatarak, "Saraçhane'deki protesto gösterilerinde militanvari bir üslupla, hayasızca ve pervasızca Sayın Cumhurbaşkanımıza, ahirete irtihal etmiş rahmetli annesine ve ailesine yönelik sarf edilen hakaretleri kınıyor ve lanetliyorum." ifadelerine yer verdi.

Sırakaya, şunları dile getirdi:

"Vandalizmi kendilerine yol edinmiş, devletimizi, kolluk güçlerimizi aleni bir şekilde hedef alan militan gurupların kamu malına zarar veren had bilmez gösterileri, devletimize, hükümetimize ve seçilmiş Cumhurbaşkanımıza yönelik aşağılık sloganları, artık haddini aşan bir seviyeye gelmiştir. Bu kin ve öfke dolu eylem ve protestoları demokratik zemine çekme görevi CHP'nindir. CHP ve yönetimini milletimizi kutuplaştıran, birbirine düşman etmeyi hedefleyen sokak eylemlerine son vermek için çağrıya, Saraçhane'de atılan aşağılık sloganları telin etmeye davet ediyorum."

Özgür Özel'in sokağa çağırdığı vandallar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine ağıza alınmayacak küfürler yağdırdı 17 1717

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu da "İstanbul'daki protestolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum annesi ve ailesine yönelik aşağılıkça hakaretleri şiddetle lanetlediğini" vurguladı.

Zorlu, "Bu hadsizlikle aslında milyonların iradesi, devletimizin ali makamı da hedef alınmıştır. Siyaset kisvesi altında toplumu kaosa teşvik etmek, demokrasi söylemlerinin arkasına sığınarak caddeleri savaş alanına dönüştürmek bir çıkmaz sokaktır. Ülkemizi bu denli çirkinliklerle küçük düşürmeye çalışanların, devletimizin çatısını hedef alanların karşısında milletimizin birliği kaim olacaktır." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ise sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Günlerdir hırsızlığı, yolsuzluğu arsızca savunan alçaklar, Recep Tayyip Erdoğan kırmızı çizgimizdir. 15 Temmuz gecesini kimlere nasıl dar ettiysek aynısını yine ve yeniden yapmaktan bir an geri durmayız. Özgür Özel meşrepli, Ekrem İmamoğlu ahlaklı edepsizler o meydanları size de dar ederiz. Cumhurbaşkanımıza, ailesine ve merhum Tenzile annemize saldırdığınız bugün, bizim sabrımızın sona erdiği gündür."

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