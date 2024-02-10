Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu! İhtiyaç sahibi ailelere 4 milyar lira ödeme yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi aileleri sevindirecek haberi duyurarak Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplamda 4 milyar lira ödeme yapacaklarını bildirdi.

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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu! İhtiyaç sahibi ailelere 4 milyar lira ödeme yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, program kapsamında bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere 68,3 milyar lira destek sağladıklarını belirtti.

"SOSYAL YARDIM PROGRAMININ ETKİNLİĞİNİ ARTIRIYORUZ"

Düzenli olarak sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmayan ve düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de gelir kriteri üzerinden programa dahil ettiklerini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

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"TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİNİ HESAPLARA YATIRIYORUZ"

"Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırıyoruz ve sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz."

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"İHTİYAÇ SAHİBİ HANELERE TOPLAMDA 4 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPACAĞIZ"

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarına işaret eden Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay 4 milyar lira ödeme yapacağız." ifadesini kullandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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