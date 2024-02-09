Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2024 yılında asgari ücret artar mı?

2024'ün ilk Enflasyon Raporu, Merkez Bankası'nın asgari ücrete ara zam yapmayacağını belirtti. Raporda, asgari ücretin 2024 yılında yeniden güncelleneceği belirtildi.

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Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2024 yılında asgari ücret artar mı?

2024'ün ilk Enflasyon Raporu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) asgari ücrete ara zamla ilgili önemli ifadeler içeriyordu.

Rapor, 2024'te asgari ücrete herhangi bir ara zam yapılmayacağına dikkat çekti.

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Enflasyon Raporu Açıklandı

Talep, parasal ve finansal koşullar üzerinde yavaşlatıcı bir etkiye sahip olsa da, 2024 yılının başı itibarıyla halen enflasyonist bir seviyededir. Bu gelişmede, özellikle yılın ilk çeyreğinde etkili olacak olan ücret artışları hem maliyet kanalında hem de talep kanalında önemli bir rol oynamaktadır. Ücret artışlarının talep etkisi son yıllarda asgari ücretin yılda iki defa güncellenmesinin önemli etkisiyle giderek daha baskın hale gelmiştir.

Bu nedenle, yılın ikinci çeyreğinde asgari ücretin 2024 yılında bir kez yükseltilmesi, parasal sıkılaştırmanın etkinliğini artıracaktır. Ücretlere ek olarak, zamana bağlı fiyatlama yapan kalemlerin etkisi ile aylık enflasyon Ocak ayında geçici ve bir önceki Rapor'daki tahminlerle uyumlu olarak yükselmiştir. Şubat ayından sonra söz konusu artış yavaşladı ve yılın ilk yarısında ana eğilimin 2023 yılı son çeyreğindeki değerlere yaklaşacağı tahmin ediliyor."

Fınans Tahmini

Yılın ilk enflasyon raporunu Merkez Bankası yeni başkanı Fatih Karahan açıkladı. Merkez Bankası, 2024 yılına kadar %36 enflasyon tahminini korudu.

"2024-2025-2026 yılsonu enflasyon tahminleri bir önceki rapordaki haliyle korunmuştur" diyor Fatih Karahan. 2024 yılsonu için %36, 2025 yılsonu için %14 tahmin edildi. 2024 yılının mayıs ayında enflasyon tepe noktasına ulaşacağı tahmin edildi.

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