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Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 1 Temmuz 2025 hava durumu

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Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 1 Temmuz 2025 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı hava durumu tahmin raporunda Marmara, batı Karadeniz ve orta ve doğu Karadeniz kıyıları çok bulutlu ve sağanak yağışlı, diğer bölgeler açık ve az bulutlu olması beklenirken hava sıcaklıklarının doğu kesimlerinde 3 ila 6 derece artacağı diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. işte 1 Temmuz 2025 tüm ülke geneli il il hava durumu.
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 1 Temmuz 2025 hava durumu 1 110

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 1 Temmuz 2025 hava durumu 2 210

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 1 Temmuz 2025 hava durumu 3 310

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 1 Temmuz 2025 hava durumu 4 410

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kahramanmaraş çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 1 Temmuz 2025 hava durumu 5 510

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 1 Temmuz 2025 hava durumu 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 1 Temmuz 2025 hava durumu 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 1 Temmuz 2025 hava durumu 8 810

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısının kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 1 Temmuz 2025 hava durumu 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Adıyaman çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 1 Temmuz 2025 hava durumu 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan ile gece doğusu batı ve güneybatıdan 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle ve akşam saatlerinde 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren güneyi 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde doğusu 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde geneli ile akşam batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

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