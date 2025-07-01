Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 1 Temmuz 2025 hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan ile gece doğusu batı ve güneybatıdan 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle ve akşam saatlerinde 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren güneyi 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle ve akşam saatlerinde doğusu 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde geneli ile akşam batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.