Bakan Işıkhan'dan emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi açıklaması!

Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacaklarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk ve Türkiye Yüzyılı İçin Kamu Personel Rejimi Önerisi Tanıtım Toplantısı ve Paneli'nde açıklamalarda bulundu.

“EMEKLİ İKRAMİYELERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPACAĞIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacaklarını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacağız. Şu an rakam söylemek için erken." dedi.

Kaynak: Haber7

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