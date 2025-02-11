Tuğçe Tayfur, o fotoğrafı paylaşarak, babası Ferdi Tayfur sevenlerine duyuru yaptı: Yarın 40 gün dolacak...

MERHUM SANATÇI İÇİN 4 AYRI CAMİDE DUA EDİLECEK

Öte yandan cenazede Tuğçe Tayfur ile gerilim yaşayan Şirin Gözalıcı geçtiğimiz günlerde yeni paylaşımlar yapmıştı.

Ferdi Tayfur'un yeğeni, usta sanatçı için birçok camide daha Mevlid-i Şerif okunacağını duyurmuştu.

Bu dualardan biri Ferdi Tayfur'un son yıllarda büyük bir aşkla bağlı olduğu Marmaris'teki Eski Merkez Camii'nde yapılacak.

Bir diğer mevlid ise Adana Sabancı Merkez Camii'nde okunacak.