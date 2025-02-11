Tuğçe Tayfur, o fotoğrafı paylaşarak, babası Ferdi Tayfur sevenlerine duyuru yaptı: Yarın 40 gün dolacak...

Tuğçe Tayfur, o fotoğrafı paylaşarak, babası Ferdi Tayfur sevenlerine duyuru yaptı: İşte o, duygusal paylaşım...
Baba özlemi dinmiyor! Tuğçe Tayfur'dan yeni paylaşım: Beden dili diye bir şey var biliyor musunuz?
2 Ocak'ta vefat eden arabesk sanatçısı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından günler geçti. Yarın 40 gün dolacak. Aralarında büyük bir gerginlik olan aile üyeleri ayrı ayrı camilerde mevlid okutmaya karar vermişti. Tuğçe Tayfur babasıyla küçükken verdiği pozu yayınlayıp yarınki mevlidi hatırlattı.
2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede vefat eden arabesk sanatçısı Ferdi Tayfur için mevlid hazırlıkları yapılıyor.
Aile üyeleri arasında vasiyet tartışması sonrası bu konuda da anlaşmazlık çıkmıştı.
İlk olarak Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı merhum sanatçı için sosyal medya hesabından 40 mevlidi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
İLK MEVLİD DUYURUSUNU O YAPTIGözalıcı "2 Ocak 2025 tarihinde kaybettiğimiz, ailemizin çınarı sayın Ferdi Tayfur'un vefatının 40'ıncı günü için 12 Şubat Çarşamba günü saat 18:00'de Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutulacaktır. Tüm dostlarımıza ve sevenlerine duyurulur" ifadelerini kullanmıştı.
Ardından ise Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından babası için Eyüp Sultan Camii'nde 40 mevlidi okunacağını açıklamıştı.
"EYÜP SULTAN CAMİİ'DE MEVLİD OKUTULACAKTIR"Tayfur "Rahmetli babamızın ebediyete intikalinin 40. gününde 12 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 19:00'da Eyüp Sultan Camii'nde Mevlid-i Şerifi okunacaktır. Tüm sevenlerine ve dostlarına duyurulur. Ferdi Tayfur Ailesi..." paylaşımını yapıp başka bir camiye dikkat çekmişti.
YARINKİ MEVLİDİ HATIRLATTIÜnlü isim sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
Tuğçe Tayfur babasıyla Marmaris İçmeler'de çekilen bir fotoğraflarını paylaştı.
"Beden dili diye bir şey var biliyor musunuz?" yazan Tayfur "Yarın dualarda buluşacağız sevenlerinde. Eyüp Sultan Camii'nden senin ismin semalara ulaşacak Allah'ın izniyle" notunu düştü.
MERHUM SANATÇI İÇİN 4 AYRI CAMİDE DUA EDİLECEKÖte yandan cenazede Tuğçe Tayfur ile gerilim yaşayan Şirin Gözalıcı geçtiğimiz günlerde yeni paylaşımlar yapmıştı.
Ferdi Tayfur'un yeğeni, usta sanatçı için birçok camide daha Mevlid-i Şerif okunacağını duyurmuştu.
Bu dualardan biri Ferdi Tayfur'un son yıllarda büyük bir aşkla bağlı olduğu Marmaris'teki Eski Merkez Camii'nde yapılacak.
Bir diğer mevlid ise Adana Sabancı Merkez Camii'nde okunacak.