Bakan Bayraktar müjdeyi verdi: Türkmen gazı, o tarihte ülkemize geliyor!

Bakan Bayraktar müjdeyi verdi: Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi adım! Bakan Bayraktar müjdeyi verdi: Türkmen gazı ülkemize geliyor!

Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi bir an yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar müjdeli haberi verdi. Enerji iş birliği hakkında açıklama yapan Bakan Bayraktar, "Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi bir adım attık. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan ile enerji iş birliği için imzaların atıldığı söyledi. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmanın imzalandığını haberini sosyal medya hesabından verdi.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN MÜJDELİ HABER!

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Bayraktar X'ten yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliğinde tarihi bir adım attık. BOTAŞ ile Türkmengaz arasında Türkmen gazının ülkemize gelmesini sağlayacak anlaşmayı imzaladık."

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İKİ ÜLKE ARASINDA İŞBİRLİĞİNİ ARTIRACAK ANLAŞMALAR İMZALANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart 2024'te Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Yapılan görüşmede, iki ülke arasında doğalgaz ve petrolde işbirliğini artıracak anlaşmalar imzalanmış, Türkmenistan'ın zengin doğalgaz kaynaklarının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden batıya ulaştırılması konusunda niyet beyanında bulunulmuştu.

"İNŞALLAH BUNU GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Geçen yıl temmuzda ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan'a giderek temaslarda bulunmuştu. Bu konuda devlet başkanları düzeyinde ciddi irade olduğunun altını çizerek, "İnşallah bunu gerçeğe dönüştüreceğiz ve açıkçası 1998'den beri devam eden bu görüşmeleri ve anlaşmaları bir anlamda fiiliyata geçirmiş olacağız." ifadesini kullanmıştı.

Bu gelişmeler sonrasında Türkmenistan'dan Türkiye'ye gaz akışının başlamasına yönelik gerekli teknik ve hukuki altyapının oluşması için yoğun mesai harcandı. Bunun sonucunda BOTAŞ ile Türkmengaz arasında enerji alanındaki işbirliğinde yeni dönemi başlatacak önemli bir mutabakat sağlandı. Anlaşma kapsamında doğalgaz akışına 1 Mart'ta başlanması planlanıyor.



"1 MART 2025'TE GAZ AKIŞI BAŞLAYACAK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Türkmenistan enerji işbirliğinde tarihi bir adım atıldığını kaydetti.

Bakan Bayraktar imzalanan enerji ortaklığı hakkında yaptığı açıklamasında şu sözleri söyledi:

"Geçen yıl mart ayında Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdoğan ve Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov huzurunda Antalya’da imzaladığımız doğalgaz alanında iş birliğimizin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptının somut çıktısına bugün ulaşmış olduk.

Anlaşma kapsamında gaz akışının 1 Mart 2025 itibarıyla başlaması planlanmaktadır. Uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bu anlaşma ile ülkemizin ve bölgemizin doğal gaz arz güvenliğini güçlendirirken iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini daha ileriye taşıyacağız."

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