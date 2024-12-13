Bakan Fidan, Blinken ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yaptı: ''Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak''

Bakan Fidan, Blinken ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yaptı: ''Gazze ile ilgili bir an önce ateşkes sağlanması konusunda kendisiyle mutabık kaldık. Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak''

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesi sona erdi. Bakan Fidan, görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Türkiye'de resmi ziyaretlerini sürdüren ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. İkili Ankara'daki görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı.

Bakan Fidan görüşme sonrası yaptığı açıklamada; ABD ve Türkiye'nin işbirliği konularının, Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanmasının, terörizmin yer bulmamasının, DAEŞ ve PKK'nın bölgede hakim olmamasının görüşüldüğünü belirtti.

FİDAN: "ÖNCELİĞİMİZ SURİYE'DE İSTİKRARI SAĞLAMAK"

Fidan, "Gazze ile ilgili bir an önce ateşkes sağlanması konusunda kendisiyle mutabık kaldık. Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanması, terörizmin yer bulmaması, DEAŞ'ın PKK'nın orada hakim olmaması önceliklerimiz arasında" ifadelerini kullandı.

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Bakan Fidan konuşmasının devamında "Suriye halkı, Beşar Esad rejiminin zincirlerinden kurtuldu. Suriye halkının kendileri karar verecekleri bir gelecek için bölge ülkelerinin nasıl destek olabileceğini görüştük. Suriye'de görmek istediklerimiz için geniş bir anlaşma var." dedi.

GAZZE'DE ATEŞKES: "MUTABIK KALDIK"

Bakan Fidan, "Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldık. Zaten bölgede hem ABD hem Türkiye diğer ortaklarla beraber yoğun bir ateşkes mesaisi ortaya koymakta. Ama maalesef bölgedeki şiddet sarmalı durmuyor. İsrail sivilleri öldürmeye devam ediyor. Bu durumu en kısa zamanda durdurmak için neler yapılabilir tartıştık." dedi.

Blinken da Gazze'de ateşkese değinerek, "Son birkaç haftada ateşkesin mümkün olduğuna ilişkin işaretler gördük." diye konuştu.

BLINKEN: "SURİYE'NİN GELECEĞİNİ KONUŞTUK"

Görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanı Blınken de açıklama yaptı. Blınken, "Suriye'nin geleceği konusunda ABD ve Türkiye'nin oynayacağı rolü ele aldık. DAEŞ ile mücadele çabalarının sürmesinin zorunluluğunu ele aldık." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelmişti.

Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu karşıladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın ziyaretinde Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçiş süreci çalışmaları ve ülkedeki siyasi süreç ile Gazze'de olası ateşkes anlaşmasının gündeme geleceği belirtilmişti.

DÜN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Blinken ilk olarak dün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Esenboğa Havalimanı'nda basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefon görüşmeleri yapmıştı.

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