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Bursa Adliyesi karıştı! Silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü, yaralılar var

Son dakika! Bursa Adliyesi karıştı: Bursa Adliyesi'nde, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişinin öldüğü 2 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Bursa Adliyesi karıştı! Silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü, yaralılar var
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Son dakika! Bursa Adliyesi karıştı: Bursa Adliyesi'nde, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişinin öldüğü 2 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Bursa Adliyesi karıştı! Silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü, yaralılar var

Bursa Adliyesi'nde, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişinin öldüğü 2 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Bursa Adliyesi karıştı! Silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü, yaralılar var

Olay, saat 11.00 sıralarında Uluyol’daki Bursa Adalet Sarayı’nda meydana geldi.

Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sırasında, iddiaya göre müştekinin babası tarafından 2 sanığa ateş açıldı. Duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, jandarma ve polis ekipleri saldırgana müdahale etti.

Bursa Adliyesi karıştı! Silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü, yaralılar var

2 KİŞİ ÖLDÜ, YARALILAR VAR

İhbarla adliye binasına çok sayıda ambulans ve takviye ekip sevk edilirken, adliye binası boşaltıldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Ayrıntılar birazdan...

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