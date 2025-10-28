Bahçelievler'de hareketli dakikalar: İnşaatın yük asansörü düştü, yaralılar var!

Bahçelievler'de hareketli dakikalar: İstanbul Bahçelievler’de bir inşaatta yük asansörü 5’inci kattan düşerek askıda kaldı.

inşaatın yük asansörü düştü

İstanbul Bahçelievler’de bir inşaatta yük asansörü 5’inci kattan düşerek askıda kaldı. Asansördeki 4 işçiden biri zemine düşerek ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin çalışması sürüyor.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Asansörde bulunan 4 işçiden biri zemine düşerek ağır yaralanırken bir işçi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Son dakika... Deprem sonrası Balıkesir'de okullar tatil edildi!

6.1 Sındırgı depremi sonrası depremin etkileri gün ağırınca ortaya çıktı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İhracatta Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık!