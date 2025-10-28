  1. Anasayfa
Bahçelievler'de hareketli dakikalar: İnşaatın yük asansörü düştü, yaralılar var!

İstanbul Bahçelievler’de bir inşaatta yük asansörü 5’inci kattan düşerek askıda kaldı. Asansördeki 4 işçiden biri zemine düşerek ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin çalışması sürüyor.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Asansörde bulunan 4 işçiden biri zemine düşerek ağır yaralanırken bir işçi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

