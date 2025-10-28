Son dakika... Deprem sonrası Balıkesir'de okullar tatil edildi!

Son dakika... Deprem sonrası Balıkesir'de okullar tatil edildi! Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe merkezinde okullar tatil edilirken Valilikten gelen yeni kararla tüm ilde okulların tatil edildiği duyuruldu...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe merkezinde okullar tatil edilmişti. Çevre illerde de hissedilen depremin ardından yeni kararlar açıklandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Sabah saatlerindeki 4 ve 4,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir Valiliği, tüm il genelinde eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu. Peki, depremin hissedildiği İstanbul, Sakarya, Bursa, Kocaeli, İzmir, Manisa ve Eskişehir gibi illerde bugün okul var mı, tatil edildi mi? İşte 28 Ekim Salı günü okulların tatil edildiği iller.

BALIKESİR'DE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Balıkesir'de eğitime bir gün ara verildi. Balıkesir Valiliği şu açıklamayı yaptı:

"Deprem nedeniyle il genelinde 28 Ekim'de bir gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır"

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kent genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Balıkesir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Deprem nedeniyle il genelinde 28 Ekim'de bir gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."

MANİSA'DA BEŞ İLÇEDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, il genelinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği bildirilirken tedbir amacıyla Akhisar, Soma, Demirci, Kırkağaç ve Gördes ilçelerinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Yetkililer, Sındırgı merkezli depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların devam ettiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

MARMARA BÖLGESİNDE HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

Balıkesir Sıngırgı'da yaşanan deprem Marmara Bölgesindeki birçok ilde de hissedildi. Ancak deprem nedeniyle Balıkesir haricinde başka illerde okullar tatil edilmedi.

