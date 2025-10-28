Ticaret Bakanı Ömer Bolat: İhracatta Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat yazılı bir açıklama ile dikkat çeken açıklamalarda bulundu: '29 Ekim 2025 itibarıyla, mal ve hizmet ihracatı toplamında 390 milyar dolara ulaşarak, Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık' dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, '29 Ekim 2025 itibarıyla, mal ve hizmet ihracatı toplamında 390 milyar dolara ulaşarak, Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık' dedi.

İhracatta 390 milyar dolarlık tarihi rekoru, Ticaret Bakanı Ömer Bolat yazılı bir açıklama ile duyurdu.

Bolat, açıklamasında "Türkiye artık sadece üreten değil, ürettiğini dünyaya ulaştıran bir ticaret ve ihracat gücü haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin; otomotivden beyaz eşyaya, savunma sanayiinden yazılıma uzanan geniş ve katma değerli bir ihracat yelpazesine ulaştığına dikkat çekti.

Bugün ihracatçı firma sayısının 180 bin 396'ya yükseldiğine işaret eden Bakan Bolat, açıklamasında "Cumhuriyetimizin ilk yıllarında yalnızca 24 ülkeye ve 30 fasılda yapılan ihracat, bugün 224 ülke ve gümrük bölgesine, 12 bin 806 farklı ürüne yayılmış durumdadır." ifadelerine yer verdi.

