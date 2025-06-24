  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. NATO Zirvesi'de Türkiye'ye övgü dolu sözler, '' Türkiye'nin çok büyük bir savunma sanayi temeli var''

NATO Zirvesi'de Türkiye'ye övgü dolu sözler, '' Türkiye'nin çok büyük bir savunma sanayi temeli var''

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Türkiye için övgü dolu sözler geldi. "Türkiye'nin çok büyük bir savunma sanayi temeli var, Bazı şirketlerini ziyaret ettim, gerçekten etkileyici"

NATO Zirvesi'de Türkiye'ye övgü dolu sözler, '' Türkiye'nin çok büyük bir savunma sanayi temeli var''
Yayınlanma:

NATO Zirvesi'de Türkiye'ye övgü dolu sözler, '' Türkiye'nin çok büyük bir savunma sanayi temeli var''

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Türkiye için övgü dolu sözler geldi. "Türkiye'nin çok büyük bir savunma sanayi temeli var, Bazı şirketlerini ziyaret ettim, gerçekten etkileyici"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Türk savunma sanayi tabanının İngiltere, Norveç ve Avrupa Birliği (AB) ile mümkün olduğunca yakın bir şekilde bağlantılı olmasını sağlamalıyız." dedi.

NATO Zirvesi'de Türkiye'ye övgü dolu sözler, '' Türkiye'nin çok büyük bir savunma sanayi temeli var''

Rutte, Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin ilk günkü programları kapsamında müttefik ülkelerden vatandaşların gönderdiği soruları yanıtladığı "Public Forum" etkinliğinde konuştu.

Ukrayna'daki savaşa değinen Rutte, stoklarının giderek azaldığını gören birçok ülkenin, Ukrayna'nın savaş için ihtiyaç duyduğu silahları üretebilmesi için bu ülkedeki savunma sanayi üssüne yatırım yaptığını söyledi.

Rutte, bunun Ukraynalılara yardımcı olduğunu, uzun vadede de NATO'nun savunma sanayi temelini sağlamlaştırdığını aktardı.

"NATO İÇİNDE BARİYERLERE İZİN VERMEYİN" ÇAĞRISI

Türkiye'ye de değinen Rutte, "Türkiye'nin çok büyük bir savunma sanayi temeli var." ifadesini kullandı.

Bunun göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Rutte, "Bazı şirketlerini ziyaret ettim, gerçekten etkileyici." dedi.

NATO Zirvesi'de Türkiye'ye övgü dolu sözler, '' Türkiye'nin çok büyük bir savunma sanayi temeli var''

Rutte, "Türk savunma sanayi tabanının İngiltere, Norveç ve AB ile mümkün olduğunca yakın bir şekilde bağlantılı olmasını sağlamalıyız. NATO'da bariyer konulmasına izin vermeyelim. Bu, fayda sağlamaz." değerlendirmesini yaptı.

Cübbeli Ahmet'ten olay Fatih Altay'lı paylaşımı: 'Darısı diğer müfterilerin başına gelsin'Cübbeli Ahmet'ten olay Fatih Altay'lı paylaşımı: 'Darısı diğer müfterilerin başına gelsin'

Muharrem İnce Memleket Partisini kapattı, toptan CHP'ye geçiyor: 'İnce' pazarlık mı yaptı?Muharrem İnce Memleket Partisini kapattı, toptan CHP'ye geçiyor: 'İnce' pazarlık mı yaptı?

En çok kene olan iller belli oldu! Bu 5 ildekiler dikkat! çok yayıldı, ölüm artmaya başladıEn çok kene olan iller belli oldu! Bu 5 ildekiler dikkat! çok yayıldı, ölüm artmaya başladı

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Bahçeli, aylar sonra kürsüden seslendi: ''İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı!''
Bahçeli, aylar sonra kürsüden seslendi: ''İsrail terör devletine karşı ortak direniş hattı kurulmalı!''
Son dakika! İsrail-İran arasında ateşkes imzalandı: Trump'tan önemli açıklama!
Son dakika! İsrail-İran arasında ateşkes imzalandı: Trump'tan önemli açıklama!
Hapse giren Fatih Altaylı'ya bir şok daha: RTÜK Youtube kanalı için saat verdi!
Hapse giren Fatih Altaylı'ya bir şok daha: RTÜK Youtube kanalı için saat verdi!
Erdoğan'a telefon gelince salondan ayrıldı: Program sırasında kimden telefon geldi?
Erdoğan'a telefon gelince salondan ayrıldı: Program sırasında kimden telefon geldi?
YKS'ye girememişti: O, genç kızın kıyafet tartışmasına Sabahat Akkiraz da katıldı
YKS'ye girememişti: O, genç kızın kıyafet tartışmasına Sabahat Akkiraz da katıldı
Bahçeli’den Altaylı’ya sert mesaj: Hiç kimse dokunulmaz değildir!
Bahçeli’den Altaylı’ya sert mesaj: Hiç kimse dokunulmaz değildir!
Bakan Şimşek'ten son dakika açıklama: Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına yönelik spekülasyonlara itibar etmeyiniz!
Bakan Şimşek'ten son dakika açıklama: Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına yönelik spekülasyonlara itibar etmeyiniz!