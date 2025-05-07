İstanbul, Fatih'te akıl almaz olay: Sevgilisinin kaldığı apartın duşunda dehşeti yaşadı!

İstanbul'da Fatih'te akıl almaz olay: Sevgilisinin kaldığı apartın duşunda dehşeti yaşadı!

İstanbul'da Fatih'te yaşanan akıl almaz olay.... Barışmak için eski sevgilisinin kaldığı aparta giden genç kız duş almak için girdiği banyoda karşısında görünce bakın neler yaşadı...

İstanbul'da Fatih'te yaşanan bir olayda Emine U. eski sevgilisi Seyhan K.'yı bir aparta çağırdı. Geldikten sonra duşa giren Seyhan K. karşısında iki erkeği gördü. Erkeklerden bir darbetti biri o anları videoya aldı. Saldırganlar tehdit ederek 400 bin TL istedi.

Emine U. (33) geçtiğimiz kasım ayında, daha önce birlikte olduğu Seyhan K. (37) ile bir apartta buluştu. Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan aparta gelen Seyhan K.'yi, şüpheli Emine U. ve arkadaşı Hatice Y. (23) karşıladı.

BANYODAN ÇIKTIĞINDA...

Bir süre sonra duşa giren Seyhan K., banyodan çıktığında Bünyamin Y. (21) ile Yusuf Ö.'yü (25) karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı. Yusuf Ö. eline aldığı telefonla Seyhan K.'yı kayıt altına alırken diğer şüpheli Bünyamin Y., mağdur kişiyi darbetmeye başladı. Şüpheli kadınlar evden çıkarken şahıslar Seyhan K.'dan 400 bin TL para isteyip olumsuz yanıt alınca durumu ailesine anlatıp ellerindeki bıçakla öldürmekle tehdit etti.

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150 BİN LİRA GÖNDERDİ AMA DURMADILAR

Sabah'ın haberine göre; korkuya kapılan Seyhan K. arkadaşlarından aldığı 150 bin lira parayı şüpheli Yusuf Ö.'nün hesabına gönderdi. Bünyamin Y. ve Yusuf Ö., kalan 250 bin lirayı hesaba göndermemesi halinde videoyu Seyhan K.'nın ailesine göndermekle tehdit edip kaçtı. Seyhan K. şahıslardan şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin kısa sürede yakalayıp gözaltına aldığı dört şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23 YIL HAPİSLERİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Emine U., Hatice Y., Yusuf Ö., ve Bünyamin Y., hakkında 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Geceleyin Yağma' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek' suçlarından 23 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede; para trafiğinin, çekilen video kaydının doğrulandığı, şüphelilerin eylem birliği içinde hareket edip her birinin olayın faili olduğu kaydedildi. Şüpheliler hakkında dava açmak için yeterli delilin oluştuğu aktarıldı. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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