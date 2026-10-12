Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepkiler çığ gibi!

Azerbaycan’daki devlet okullarında katılaştırılan kılık-kıyafet kısıtlaması nedeniyle başörtülü öğrenciler yeni haftada da okul kapılarından geri çevrildi. Derslere alınmayan öğrencilerin velileri okul önlerinde toplanarak duruma tepki gösterirken, sivil toplum kuruluşları anayasal eğitim hakkının korunması çağrısında bulundu.

Azerbaycan’da son haftalarda devlet okullarında kılık-kıyafet kısıtlamalarının yeniden sert biçimde uygulanmaya başlanması, ülke genelinde ciddi bir toplumsal tartışmayı beraberinde getirdi.

HAFTANIN İLK GÜNÜ DE MANZARA DEĞİŞMEDİ

Haftanın ilk gününde de manzara değişmedi; başörtüsü takan çok sayıda öğrenci okul idareleri ve görevliler tarafından bina girişinde durdurularak içeri alınmadı. Öğrencilerin derslere girişine izin verilmeyip evlerine gönderilmesi üzerine çok sayıda veli okul önlerinde toplanarak yönetimin kararına itiraz etti.

VELİLER VE SİVİL TOPLUM HAREKETE GEÇTİ

Çocuklarının anayasal eğitim hakkının elinden alındığını savunan veliler ile okul idareleri arasında gerginlik yaşanırken, adli ve sivil toplum kanadından da tepkiler yükseldi. Çok sayıda hukukçu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş, keyfi engellemelerin derhal son bulması yönünde Bakü yönetimine çağrıda bulundu. Özellikle Karabağ Savaşı’nda uzuvlarını kaybeden gazilerin ve şehit ailelerinin çocuklarının da söz konusu muameleye maruz kalmasının kamuoyu vicdanını derinden yaraladığı ifade edildi.

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ALİYEV'İN ADIM ATMASINI BEKLİYORLAR

Okul kapılarında yaşanan kısıtlamalara tepki gösteren kesimler, yetkililerin eğitim hakkı ve inanç özgürlüğü arasındaki dengeyi koruyacak adımları atmasını ve öğrencilerin eğitim süreçlerinden uzaklaştırılmasına son verilmesini talep ediyor.

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