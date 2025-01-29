Ayşe Barım'ın oyuncu kadrosunun dili tutuldu! Paylaşımları, sosyal medyada alay oldu: Kimi marul paylaştı, kimi köpek...

Ödül törenleri ile felâket anlarında her biri siyasî aktiviste dönüşen dizi-film oyuncuları, Ayşe Barım'ın tutuklanması sonrası tüm bildiklerini unuttu. Tekelci patronları için geçtiğimiz günlerde 'feminist manifesto' kaleme alanlar, Silivri'yi görünce sadece fotoğraf paylaşabildi. Ceyda Düvenci, Hande Erçel, Hazal Kaya, Merve Dizdar ve Sinem Kobal dalga konusu oldu.

Dizi-film sektöründe yüzlerce ismin sivrilip tanınmasına engel olurken kataloğundaki oyuncu grubuyla televizyonlarda tekel kuran Ayşe Barım (55), 'Gezi Parkı davası' kapsamında 'darbe girişimi' suçlamasıyla tutuklanınca sosyal medyada yapayalnız kaldı.

Kendisine ait ID İletişim ile 20'yi aşkın şirkete Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açıldığı günlerde Barım'ın milyonlarca lira kazandırdığı oyuncu grubu, sosyal medya hesaplarında "Başarılı kadın saldırıya uğruyor" diyerek 'kadın dayanışması' adı altında mesaj üstüne mesaj paylaşmıştı.

Ancak son 10 gündür gerek Ayşe Barım odaklı tekelleşmenin ayan beyan ortaya çıkması gerekse de Barım hakkında mahkeme tarafından verilen tutuklama kararı, piyasada haksız rekabetle yükseltilmiş oyunculara geri adım attırdı.

SUFLÖR OLMAYINCA CÜMLE YAZMAYI UNUTTULAR

Ödül törenlerinde ellerine tutuşturulan metinlerle siyasî aktivist kesilen 'Ayşe Barım militanları', kendilerine sufle veren kimseyi bulamayınca komik duruma düştü.

Patronu hakkında iki cümle yazmaktan aciz kalan oyunculardan Aslı Enver, Ayşe Barım'ın fotoğrafını paylaşıp altına "Ayşe'm" notunu düşebildi.

Barım sayesinde para kazanmış isimlerden Ceyda Düvenci ise mahkemede 'tanık' sıfatıyla ifade vermesinin ardından patronunun fotoğrafını paylaşacak cesareti bile bulamadı. Düvenci siyah bir zemin üzerine sadece 'Karanlık' yazmayı becerebildi.

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Kadrosunda bulunduğu yapımlar üst üste başarısız olmasına rağmen piyasada 'oyuncu ve model' sıfatıyla tutunmaya çalışan Hande Erçel ise patronu Ayşe Barım'la birlikteliklerini gösteren çok sayıda fotoğrafla dikkat çekti. Barım'la çeşitli otellerde bir arada olduklarına dair görseller yayınlayan Erçel, fotoğrafların altına hiçbir şey yazamadı.

HAZAL KAYA'NIN PATRONUNA SADAKATİ: BU KEZ AÇIKLAMA YOK

Geçtiğimiz hafta Instagram hesabında yazdığı mesajla Ayşe Barım'ı canhıraş biçimde savunmaya geçen Hazal Kaya ise patronunun tutuklanması ve ortaya çıkan gerçeklerle birlikte adeta dilini yuttu.

Kariyeri boyunca Barım'a sadık kalan dizi oyuncusu Kaya, patronunu iki köpekle gösteren fotoğraf yayınlayıp takipçilerine şifreli bir mesaj verdi. Paylaşımında tek cümle bile sarf edemeyen Aşk-ı Memnû ünlüsü, Ayşe Barım ve köpeklerine kalp işareti bırakmakla yetindi.

Barım'ın Silivri Cezaevi'ne gönderilmesiyle sahipsiz kalmış oyunculardan biri de Merve Dizdar oldu. Fransızların devlet nişanı verdiği yetenekli oyuncu, yaşadığı yalnızlığı sosyal medya hesabında şöyle anlattı: "Mutsuzluk, kırgınlık, inançsızlık, hissizlik, boşluk... Hepsini bir arada yaşadığım nadir günlerdeyim. Seni çok seviyorum. Çok."

Onlarca oyuncunun hayatını karartmış mafyatik yapılanmaya hiç değinmeksizin fotoğraf paylaşmakla yetinen oyunculardan biri de Sinem Kobal oldu. Kobal, Ayşe Barım'ı kıvırcık marulla gösteren bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşarak, "Ayşem, ayşemiz" diyebildi. Paylaşımına bir de kalp işareti ekleyen Kobal daha uzun bir cümle kuramadı.

HANİ O YÜKSEK ÖZGÜVENİNİZ NEREYE GİTTİ?

Mevcut tabloya tepki gösteren gazeteci Sevda Türküsev, Youtube platformundaki kanalında Ayşe Barım'ın oyuncu grubuyla şu sözlerle dalga geçti:



"2,5 milyar dolarlık bir dizi ve film sektöründen bahsediyoruz. Hep bu kadının oyuncuları... Halit Ergenç yeni diziye başlamış, peruk takmışlar. 'İllâ onu mu oynatacaksınız, saçlı birini bulamadınız mı?' diyorlar. İnsanlar artık sorguluyor.

İlk başta o kadar tepki gösterenler dün geceden beri yoklar. Ben şunu bekliyordum açıkçası; bunlar etiketleri coşturacak, 'Ayşe Barım suçsuzdur' öyledir böyledir diyerek... Nasıl böyle, 'Help Turkey' deyip hep birlikte çıktılar, nasıl 'Her şey çok güzel olacak' diyerek seçim zamanı hep birlikte çıktılar, dedim ki bunlar yine çıkacak.

Başta yazmış olduğu yazılar, Ayşe Barım'a sahip çıkmaları... Ben bunu bekliyordum. 'Ayşem, canım Ayşem, bir kadına bu yapılır mı...' Kadın üzerinden algı derken öbürleri çıktı, evet var bu tekelleşme dedi... Dün akşamdan beri bir sessizlik. 3-5 tanesi sadece Ayşe Barım'la bir fotoğraf ve birer mesaj: 'Karanlık...', 'Ayşem...'

Depremde sanki devlet acizmiş gibi gruplar oluşturdunuz, yalan ihbarları yayınladınız, yalan ihbarlar nedeniyle kurtarma ekiplerini meşgul ettiniz, bunları yaparken öylesine özgüveniniz vardı ki, şimdi bakıyorum nerede bu özgüveniniz? Sessizlik... Sessizce birkaç kelime..."

Kaynak: TRHABER

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