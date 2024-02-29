Sağlık Bakanlığı duyurdu! 2024 ilk defa ve yeniden atama kura detayları belli oldu: Başvurular ne zaman?

2024 yılı Sağlık Bakanlığı ilk defa ve yeniden atama kura duyurusu paylaşıldı. Kuralar noter huzurunda yapılacak ve bilgisayar destekli sistem ile otomatik gerçekleşecek.

Binlerce kişinin merak ettiği kuralar hakkında Sağlık Bakanlığı geniş bir duyuru metni yayınladı. Buna göre başvurular ne zaman başlayacak ve şartlar nelerdir?

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İLK DEFA ve ATAMA BAŞVURU NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı’nın detaylı paylaştığı metinde başvuru tarihleri de belli oldu. Buna göre başvurular resmi olarak dün başladı. 28 Şubat Çarşamba ile 4 Mart Pazartesi’ne kadar başvurular yapılabilecek.

Başvurular online ortam üzerinden yapılacak. Son başvuru mesai saatleri içinde 4 Mart Pazartesi 18’e kadar olacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Kura başvuruları, https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacaktır.

Münhal kadrolar, kura yeri ve saati ile kura sonucu yerleşenler listesi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecek.SAĞLIK BAKNLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

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1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, uzman eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve bu tarihe kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG), uzman diş tabibi ve uzman eczacılar,

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6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve E-Devlet kapısı https://turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini EKİP üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik ortamda EKİP’e kaydetmeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler.

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