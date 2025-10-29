Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. U-17 Takımından Rakiplerine Gözdağı

  1. Anasayfa
2025-2026 sezonunda TFF U-17 Yaş Gelişim liglerinde 1.grupta yer alan Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. U-17 Takımı doludizgin yoluna devam ediyor.

Bu sezon lige iyi bir başlangıç yaparak 15 takımdan oluşan ve aralarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi 3 büyüklerin ve birçok Süper lig takımının da yer aldığı grupta 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alarak namağlup tek takım ünvanını koruyup, 13 puana ulaşarak 5 maçta attığı 11 gole karşılık kalesinde 2 gol görüp grubunda bir hafta bay geçmesine rağmen 12 puanla 2. ve 3. sıralarda yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde lider olarak 7. hafta öncesi büyük bir başarıya imza attı.

Geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Kocaelispor' a konuk olan Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. U-17 Takımı; zorlu geçen müsabaka sonunda rakibini ilk yarıda bulduğu tek golle 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmayı bildi.

Ligin 7. haftasında ise 01 Kasım Cumartesi günü saat 15.00 da Pendik Belediyesi Çamlık Stadında oynanacak maçta ligin orta sıralarında yer alan Sakaryaspor'u konuk edecek olan Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. U-17 Takımında hedef bu maçtanda galibiyetle ayrılıp liderliği devam ettirmek olacak

Kaynak:Bölge Gündem Haber

