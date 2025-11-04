Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. Altyapı Takımlarından Müthiş Performans! 7 Maçta 7 Galibiyet

Altyapılardan sorumlu Ahmet Çakıroğlu'nun başarılı yönetimindeki Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. altyapı takımları, geçtiğimiz hafta sonu oynadıkları karşılaşmalarda adeta gövde gösterisi yaptı. Kırmızı-beyazlı gençler, çıktıkları 7 maçın tamamını kazanarak müthiş bir performans sergiledi ve haftayı 7 galibiyetle kapattı.

AHMET ÇAKIROĞLU YÖNETİMİNDEKİ PENDİKSPOR ALTYAPISI BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞMAYA DEVAM EDİYOR

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. farklı yaş gruplarındaki altyapı takımları, hem oyun anlayışı hem de mücadele ruhuyla göz doldurdu. Alınan sonuçlar, kulübün altyapı yapılanmasında doğru adımların atıldığını bir kez daha ortaya koydu.

HAFTAYI 7 GALİBİYETLE KAPATTILAR

Genç yeteneklerden oluşan Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. altyapı takımları, bu hafta sonu oynadıkları 7 maçı da kazanarak müthiş bir başarıya imza attı. Bu galibiyet serisi, kulüp için büyük bir anlam taşıyor ve altyapı çalışmalarının ne kadar doğru bir şekilde yapıldığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. Altyapısında ki farklı yaş kategorilerindeki takımları, hem oyunlarıyla hem de sonuçlarıyla geleceğe umut verdi. Altyapıdan yetişen genç futbolcuların gösterdiği mücadele, kulübün geleceği adına yüzleri güldürdü.

Kulübün Altyapısında görev yapan Antrenörlerin ve Kulüp Yöneticilerinin altyapıdan profesyonel seviyeye oyuncu kazandırma hedefi doğrultusunda; yaş kategorilerinde forma giyen genç oyuncular hem sahada hem de eğitim süreçlerinde büyük bir ilerleme kaydetmeye devam ediyor.

Kulüp yetkilileri, altyapıdan yetişen genç futbolcuların elde ettiği bu sonuçların, Pendikspor’un geleceği adına büyük bir umut kaynağı olduğunu belirtti.

KULÜP GELECEĞİ ADINA UMUT VERİCİ BİR TABLO

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. altyapı takımları, bu başarılarıyla sadece kendilerine güvenen taraftarlarını sevindirmekle kalmayıp, kulübün geleceği adına umut verici bir tablo çiziyor. Kulüp, genç futbolcularının gelişimi için gerekli tüm imkanları seferber ederken, bu tür başarıların devamını hedefliyor.

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. altyapı takımlarının bu hafta sonu oynadığı maçlarda 7de 7 yaparak gösterdiği bu müthiş performans, kulübün genç oyuncu yetiştirme vizyonunun doğru yolda ilerlediğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. Altyapı takımlarının geçtiğimiz hafta sonu oynadığı maçlar şu şekilde sonuçlandı.

U19: Pendikspor 2 - 0 Bursaspor

U17: Pendikspor 2 - 1 Sakaryaspor

U16: Pendikspor 3 - 2 Sakaryaspor

U15: Sakaryaspor 2 - 3 Pendikspor

U14: Sakaryaspor 1 - 3 Pendikspor

U13: Pendikspor 3 - 0 Ümraniyespor

U12: Fatih Karagümrük 0 - 3 Pendikspor

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Spor